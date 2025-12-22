Ponad 2,8 miliona złotych wygrał w piątkowym losowaniu Eurojackpot gracz z Polski! Wiadomo, że to osoba, która odwiedziła punkt Lotto w Czerwieńsku (woj. lubuskie).

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

Liczby, które zostały wylosowane 19 grudnia w Eurojackpot, to: 8, 9, 15, 35, 45 oraz 2, 5.

Gracz z Polski otarł się o główną wygraną, czyli 130 milionów złotych. Trafił jednak kombinację 5+1, a nie 5+2. Wygrał tym samym 2 851 421,60 złotych.

Wiadomo, że szczęśliwiec zagrał metodą na chybił trafił. Odwiedził punkt Lotto przy ul. Chrobrego 1 w Czerwieńsku (woj. lubuskie). Jego wygrana jest największą, jaką odnotowano w tej miejscowości.

Eurojackpot: Najważniejsze informacje o grze

Eurojackpot to gra liczbowa polegająca na wytypowaniu 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Liczby można wskazać samodzielnie, wybrać metodę chybił trafił lub zagrać w sposób mieszany.

Oprócz Polski w grze Eurojackpot uczestniczą następujące państwa: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry.