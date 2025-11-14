Groźny incydent na ulicy Świętojańskiej w Gliwicach (Śląskie). Rozpędzony i nietrzeźwy kierowca uderzył swoim samochodem w drzwi bloku, a następnie razem z pasażerem uciekł z miejsca wypadku. Podczas interwencji obaj mężczyźni zaatakowali policjantów. Usłyszeli już zarzuty, a za swoje czyny mogą trafić do więzienia nawet na 5 lat.

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 3 listopada, późnym wieczorem. Gliwicka policja interweniowała na ulicy Świętojańskiej.

Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia drogowego, w którym kierowca volkswagena passata z impetem uderzył w drzwi wejściowe do klatki schodowej jednego z budynków mieszkalnych.

Po kolizji dwaj mężczyźni, którzy podróżowali autem, uciekli z miejsca wypadku.



Szybka reakcja świadków i policji

Dzięki błyskawicznej reakcji świadków oraz przekazanym informacjom funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawców. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w pobliżu miejsca zdarzenia - to mieszkańcy Gliwic - 29-letni kierowca oraz 28-letni pasażer.

Badanie alkomatem wykazało, że kierujący volkswagenem miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Podczas interwencji obaj mężczyźni nie tylko znieważyli, ale również naruszyli nietykalność cielesną interweniujących funkcjonariuszy.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy zabezpieczyli materiał dowodowy i przeprowadzili oględziny. W wyniku uderzenia uszkodzeniu uległy drzwi wejściowe do budynku oraz elementy przydomowej posesji.

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi im nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Współpraca mieszkańców z policją

Policjanci prowadzący sprawę podkreślają, jak ważna była pomoc świadków.

"Dziękujemy mieszkańcom budynku oraz wszystkim osobom, które nie pozostały obojętne i pomogły w ujęciu sprawców. Takie reakcje pokazują, jak ważna jest współpraca społeczności z policją i jak często przyczynia się ona do szybkiego zatrzymania osób łamiących prawo" - podkreślają mundurowi.

Do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wpłynął z kolei list z podziękowaniami od mieszkańców budynku, którzy wyrazili uznanie dla policjantów za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie interwencji.

