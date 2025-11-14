Policjanci zatrzymali w Warszawie 50-letniego obywatela Mongolii, za którym została wystawiona czerwona nota Interpolu. Mężczyzna był poszukiwany przez władze swojego kraju za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Policjanci zatrzymali w Warszawie 50-letniego obywatela Mongolii / KSP / Policja

Zatrzymania dokonali policjanci stołecznego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Mundurowi zdobyli informacje, że 50-latek ukrywa się w jednym z mieszkań na warszawskim Śródmieściu.

Po wytypowaniu adresu, udali się na miejsce. Tam w pewnym momencie zauważyli mężczyznę odpowiadającego wizerunkowi osoby poszukiwanej czerwoną notą przez Biuro Interpolu w Mongolii.

Mężczyzna posługiwał się fałszywym paszportem mongolskim i fałszywą hiszpańską kartą pobytu. Dokumenty, które okazał podczas legitymowania, nie posiadały żadnych znaków wodnych, stempli i oznaczeń urzędowych. Co więcej, osoba, której nazwisko widniało w dokumentach, nie figurowała również w systemach informacyjnych policji.

Podrobione dokumenty znalezione przy mężczyźnie / KSP / Policja

50-latek przyznał się, jak faktycznie się nazywa i oświadczył, że podrobione dokumenty kupił przez internet, ponieważ wiedział, że jest poszukiwany. Został zatrzymany.

Podczas przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli karty bankomatowe, których posiadania obywatel Mongolii nie potrafił wyjaśnić. W miejscu zamieszkania natomiast znaleźli polskie karty pobytu czasowego, które straciły ważność.

Zatrzymany Mongoł trafił do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratury celem wszczęcia procedury związanej z ekstradycją.

"Czerwona nota" oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.