Policjanci zatrzymali w Warszawie 50-letniego obywatela Mongolii, za którym została wystawiona czerwona nota Interpolu. Mężczyzna był poszukiwany przez władze swojego kraju za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
Zatrzymania dokonali policjanci stołecznego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Mundurowi zdobyli informacje, że 50-latek ukrywa się w jednym z mieszkań na warszawskim Śródmieściu.
Po wytypowaniu adresu, udali się na miejsce. Tam w pewnym momencie zauważyli mężczyznę odpowiadającego wizerunkowi osoby poszukiwanej czerwoną notą przez Biuro Interpolu w Mongolii.
Mężczyzna posługiwał się fałszywym paszportem mongolskim i fałszywą hiszpańską kartą pobytu. Dokumenty, które okazał podczas legitymowania, nie posiadały żadnych znaków wodnych, stempli i oznaczeń urzędowych. Co więcej, osoba, której nazwisko widniało w dokumentach, nie figurowała również w systemach informacyjnych policji.
50-latek przyznał się, jak faktycznie się nazywa i oświadczył, że podrobione dokumenty kupił przez internet, ponieważ wiedział, że jest poszukiwany. Został zatrzymany.
Podczas przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli karty bankomatowe, których posiadania obywatel Mongolii nie potrafił wyjaśnić. W miejscu zamieszkania natomiast znaleźli polskie karty pobytu czasowego, które straciły ważność.
Zatrzymany Mongoł trafił do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratury celem wszczęcia procedury związanej z ekstradycją.
"Czerwona nota" oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.