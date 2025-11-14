Nietypowa interwencja straży pożarnej w Wińcu, w gminie Miłomłyn (Warmińsko-Mazurskie). 11 listopada luksusowe audi, warte niemal 300 tysięcy złotych, niespodziewanie znalazło się pod wodą w jeziorze Bartężek. Policja ustala, jak doszło do tego niecodziennego incydentu.

Facebook/OSP Miłomłyn / Shutterstock

Do zdarzenia doszło około godziny 20:00 w Święto Niepodległości. Według wstępnych ustaleń kierowca, znajomy właściciela pojazdu, zatrzymał auto nad brzegiem jeziora Bartężek.

Wciąż nie wiadomo, czy przyczyną zatonięcia auta była awaria techniczna, czy też błąd przy zabezpieczeniu pojazdu. Na szczęście, w momencie zdarzenia w samochodzie nikogo nie było.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Działania tego dnia musiały zostać jednak przerwane ze względu na zapadający zmrok.



12 listopada wznowiono akcję wydobycia pojazdu z jeziora i tym razem się udało. Wyłowione z wody luksusowe audi warte jest ok. 300 tys. zł.

Policja z Ostródy prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tego nietypowego zdarzenia. Śledczy skupiają się na analizie zabezpieczeń samochodu oraz potencjalnych usterek technicznych, które mogły doprowadzić do wypadku.

Właściciel pojazdu oraz świadkowie zdarzenia zostali przesłuchani.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat incydentu, o kontakt z funkcjonariuszami z Ostródy.