Trzej pracownicy budowlani zostali przygnieceni przez cegły w czasie rozbiórki pieca do wypalania ołowiu w Świętochłowicach (woj. śląskie). Policja bada okoliczności tego wypadku.

Zdjęcia z miejsca wypadku / Policja

Niebezpieczna sytuacja wydarzyła się w środę rano przy ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach. Jak relacjonuje policja, piec rozbierany przez budowlańców wyłożony był od wewnątrz żaroodpornymi cegłami.

W czasie prac rozbiórkowych z użyciem młota pneumatycznego cegły spadły na pracujących mężczyzn i ich przygniotły. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, jeden z robotników siedział przed piecem z urazem głowy. Dwaj pozostali byli wewnątrz pieca i nie byli w stanie samodzielnie się wydostać.

Policjanci wspólnie ze strażakami podjęli akcję ratunkową. Była ona trudna, bo istniało ryzyko, że konstrukcja ponownie się zawali. Wszyscy robotnicy zostali bezpiecznie wydobyci i trafili pod opiekę lekarzy.

Okoliczności i przyczyny tego wypadku będą szczegółowo wyjaśniane.