Reza Pahlawi, syn obalonego w 1979 roku ostatniego szacha Iranu, ogłosił, że stanie na czele ruchu mającego doprowadzić do zmiany władzy w kraju. W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji podkreślił, że jego celem są demokratyczne przemiany i zapewnił o szerokim poparciu zarówno wśród Irańczyków, jak i wojska. "Mamy plan działania i plan przemian" - oświadczył Pahlawi.

/ Adam Burakowski/East News / East News

Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu, zapowiedział, że pokieruje zmianą władzy w Iranie.

Jego celem są przemiany demokratyczne i umożliwienie Irańczykom wyboru przyszłego rządu.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Reza Pahlawi, mieszkający obecnie w Stanach Zjednoczonych syn ostatniego szacha Iranu, w niedzielnym wywiadzie dla Fox News ogłosił, że zamierza stanąć na czele ruchu, który doprowadzi do zmiany władzy w Iranie. Podkreślił, że nadszedł czas na "bardzo silne i stabilne przemiany", które mają na celu wprowadzenie demokracji w kraju.

Poparcie społeczne i wojskowe

Pahlawi zapewnił, że jego działania cieszą się szerokim poparciem społecznym. Mam poparcie milionów Irańczyków. Mam ludzi wewnątrz kraju, którzy się przyłączają (...), wojsko stanie po naszej stronie - powiedział. Według niego coraz więcej osób w Iranie dołącza do ruchu opozycyjnego, a także istnieje realna szansa na wsparcie ze strony sił zbrojnych.

W rozmowie z amerykańską telewizją Pahlawi podkreślił, że jego ostatecznym celem jest doprowadzenie do demokratycznych przemian w Iranie. Według niego proces ten zakończy się "demokratycznym wynikiem, tak aby Irańczycy mogli wybrać swój przyszły rząd i ustrój".

Reza Pahlawi

Reza Pahlawi jest znaną postacią w zachodnich mediach, promowaną przez środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

W samym Iranie jego rzeczywiste poparcie społeczne oceniane jest jako ograniczone i trudne do wiarygodnego oszacowania z uwagi na brak niezależnych sondaży. Cieszy się sympatią części irańskiej diaspory, ale nie dysponuje własną strukturą polityczną ani udokumentowanymi powiązaniami z opozycją wewnątrz Iranu.

Jego ojciec, Mohammad Reza Pahlawi, rządził krajem w latach 1941-1979, do obalenia przez rewolucję islamską, która wyniosła do władzy ajatollaha Rudollaha Chomeiniego, poprzednika Chameneia.