W nocy z poniedziałku na wtorek we wsi Brzeski (woj. łódzkie) doszło do dramatycznego wypadku. Dwóch młodych mężczyzn weszło do opuszczonego budynku po dawnej dyskotece i spadli z balkonu. Jeden z nich zginął na miejscu, drugi trafił do szpitala.

Dwaj mężczyźni spadli z balkonu / Shutterstock

Do zdarzenia doszło tuż po północy z poniedziałku na wtorek. Jako pierwsze poinformowało o tym Radio Łódź. Dwaj mężczyźni, w wieku 25 i 22 lat, postanowili wejść na drugie piętro opuszczonego budynku we wsi Brzeski w Łódzkiem.

Następnie weszli na balkon, z którego w pewnym momencie spadli. W wyniku upadku 25-latek zginął na miejscu. Drugi z mężczyzn, 22-latek, został poważnie ranny i przetransportowany do szpitala.

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator, którzy ustalają dokładne przyczyny i przebieg zdarzenia.

Według nieoficjalnych informacji l TVN24 mężczyźni weszli na balkon razem, ponieważ chcieli zrobić zdjęcie graffiti. W pewnym momencie zaczęli się cofać. Jeden z nich nie zauważył, że tuż za nim kończy się balkon. Zaczął spadać i wtedy miał pociągnąć za sobą kolegę.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i niewchodzenie do opuszczonych, niebezpiecznych budynków. Tego typu miejsca mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.





