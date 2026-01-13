Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał Olafa K. na karę ośmiu i pół roku więzienia, a także nałożył na niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna był oskarżony o to, że w 2024 roku w Kłobucku, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Zginęła wówczas 18-letnia pasażerka auta. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał Olafa K. na karę pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Prokurator domagał się 11 lat więzienia.

Decyzja o ewentualnej apelacji zapadnie po analizie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Do tragicznego wypadku doszło 16 czerwca 2024 r. w Kłobucku - Olaf K., mając 1,55 promila alkoholu we krwi, jechał z prędkością co najmniej 104 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. 18-letnia pasażerka zginęła na miejscu po uderzeniu auta w betonowy słup. Prokuratura zarzuciła Olafowi K. spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenie pojazdu po alkoholu.

Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Olaf K. nie był wcześniej karany - groziła mu kara od 5 do 20 lat więzienia.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek, poza karą pozbawienia wolności Sąd Rejonowy w Częstochowie orzekł wobec Olafa K. także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Musi on także zapłacić 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz w sumie 55 tys. zł zadośćuczynienia i nawiązki bliskim pokrzywdzonej.

Prokurator chciał 11 lat więzienia

W mowie końcowej prokurator domagał się dla oskarżonego kary łącznej 11 lat pozbawienia wolności. Decyzja w zakresie zaskarżenia wyroku zostanie podjęta przez prokuratora po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia - zaznaczył prok. Ozimek.

Śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Częstochowie, która w listopadzie 2024 roku skierowała do sądu akt oskarżenia.

Okoliczności tragicznego wypadku

Jak wynika z jej ustaleń, 16 czerwca 2024 r. prowadzący mercedesa 19-letni wówczas Olaf K. jechał drogą wojewódzką nr 492 w Kłobucku. Stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi, auto prawym bokiem uderzyło w betonowy słup. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniosła 18-letnia pasażerka mercedesa. Kierowca miał 1,55 promila alkoholu we krwi. Jak później ustalono, jechał on z prędkością nie mniejszą niż 104 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h.

Olafowi K. prokuratura zarzuciła spowodowanie w stanie nietrzeźwości śmiertelnego wypadku na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niedostosowanie prędkości do panujących warunków oraz zarzut prowadzenia pojazdu po pijanemu. Podejrzany w śledztwie nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i odmówił złożenia wyjaśnień.

Na wniosek prokuratury 19-latek został aresztowany. Po skierowaniu aktu oskarżenia sąd uchylił aresztowanie i zastosował wobec niego środki zapobiegawcze - dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Olaf K. nie był wcześniej karany. Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara od 5 do 20 lat więzienia.