W nocy z soboty na niedzielę amerykańskie bombowce B-2 przeprowadziły atak na obiekty powiązane z irańskim programem rakiet balistycznych. Jednocześnie izraelskie siły powietrzne kontynuują intensywne naloty na cele związane z irańskim reżimem.
Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało, że w nocy z soboty na niedzielę bombowce B-2 typu stealth, uzbrojone w 900-kilogramowe bomby, zaatakowały umocnione obiekty powiązane z irańskim programem rakiet balistycznych. Według oficjalnego komunikatu działania te mają być wyraźnym sygnałem determinacji Stanów Zjednoczonych w kwestii bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Iranu.