B-2 w akcji

To nie pierwszy raz, gdy amerykańskie bombowce B-2 są wykorzystywane przeciwko irańskim celom. W ubiegłym roku maszyny te brały udział w operacji wymierzonej w irańskie instalacje nuklearne. B-2 to jeden z najnowocześniejszych bombowców na świecie, zdolny do przenoszenia ciężkich ładunków i trudny do wykrycia przez radary.

Równocześnie izraelskie siły zbrojne poinformowały, że od początku obecnej operacji myśliwce izraelskich sił powietrznych zrzuciły ponad 2 tysiące bomb podczas setek nalotów na cele związane z irańskim reżimem oraz obiekty wojskowe. Według doniesień taką liczbę bomb izraelskie lotnictwo wykorzystywało dotychczas w ciągu połowy operacji podczas 12-dniowej wojny w czerwcu.