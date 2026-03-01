Izraelska armia ogłosiła mobilizację 100 tysięcy rezerwistów w odpowiedzi na eskalację konfliktu z Iranem. Decyzja zapadła po wspólnym ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na irańskie przywództwo, co doprowadziło do gwałtownej reakcji Teheranu i zaostrzenia sytuacji w regionie.

/ SalamPix/ABACA/Abaca/East News / East News

Izrael mobilizuje 100 tys. rezerwistów w związku z operacją przeciwko Iranowi.

To wsparcie dla wcześniej powołanych 50 tys. żołnierzy rezerwy.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W niedzielę izraelska armia poinformowała o powołaniu 100 tysięcy rezerwistów. Jak podaje Times of Israel, jest to dodatkowe wsparcie dla już zmobilizowanych 50 tysięcy żołnierzy rezerwy. Decyzja ta ma związek z rosnącym napięciem po ataku na Iran i obawami o możliwą eskalację konfliktu w regionie.

Wzmocnienie granic

Izraelskie siły zbrojne wzmocniły już ochronę granic z Syrią, Libanem, Strefą Gazy oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu. Działania te mają na celu zabezpieczenie kraju przed ewentualnymi atakami odwetowymi ze strony sojuszników Iranu oraz ugrupowań zbrojnych działających w sąsiednich państwach.

W sobotę doszło do wspólnego ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, w wyniku którego zginął najwyższy przywódca duchowy i polityczny kraju, ajatollah Ali Chamenei, a także inni wysocy rangą przedstawiciele władz. W odpowiedzi Teheran rozpoczął ataki na amerykańskie bazy w regionie, co dodatkowo podniosło poziom zagrożenia i niepokoju na Bliskim Wschodzie.

Społeczność międzynarodowa apeluje o powstrzymanie przemocy i rozpoczęcie dialogu, jednak sytuacja pozostaje dynamiczna i nieprzewidywalna.