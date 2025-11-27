W Jenkowicach (Dolnośląskie) w czwartek podczas prac budowlanych w jednym z budynków doszło do śmiertelnego wypadku. Betonowa płyta przygniotła dwie osoby. Jeden mężczyzna zginął na miejscu, drugi w ciężkim stanie trafił do szpitala.

W miejscowości Jenkowice w woj. dolnośląskim w czwartek doszło do śmiertelnej katastrofy budowlanej. Podczas prac w jednym z budynków betonowa płyta przygniotła dwie osoby.

Jeden z mężczyzn zginął na miejscu. Drugi trafił do szpitala z zatrzymaniem krążenia, w ciężkim stanie.

Początkowo osoby zgłaszające zdarzenie podały zły adres, dlatego strażacy dotarli na miejsce już po przyjeździe ratowników medycznych - poinformował kpt. Marcin Purzyński, oficer prasowy KP PSP w Oleśnicy.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarz stwierdził zgon jednego z poszkodowanych - powiedział kpt. Purzyński.

Miejsce wypadku zabezpieczyli strażacy. Okoliczności zawalenia się konstrukcji wyjaśni śledztwo prokuratorskie i nadzoru budowlanego.