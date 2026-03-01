132. Oddzielny Batalion Rozpoznawczy 7. Korpusu Szybkiego Reagowania Wojsk Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy przełamał linię obrony rosyjskich okupantów na kierunku ołeksandrowskim. Dzięki temu ukraińskie wojska udaremniły plany przeciwnika dotyczące dalszego natarcia i otworzyły przyczółek do taktycznego posuwania się naprzód.

Ukraińskie wojska desantowe przełamały rosyjską linię obrony / Shutterstock

Jak poinformowało Dowództwo Wojsk Desantowo-Szturmowych Ukrainy, grupy bojowe rozpoznania "CG132" przeprowadziły skuteczną operację na kierunku ołeksandrowskim.

W jej trakcie zniszczono rosyjskie stanowiska ogniowe, "siłę żywą" oraz magazyny amunicji okupantów.

Przełamanie linii obrony pozwoliło ukraińskim żołnierzom pokrzyżować plany rosyjskiego wojska dotyczące dalszego natarcia. Otworzyło to również przyczółek do taktycznego posuwania się naprzód oraz wzmocnienia pozycji obronnych na tym odcinku frontu.

Kierunek ołeksandrowski obejmuje trójkąt, w którym stykają się obwody doniecki, dniepropietrowski i zaporoski. To czyni ten odcinek strategicznie ważnym dla prowadzenia operacji wojskowych.

23 lutego głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski informował, że na tym odcinku w południowej strefie operacyjnej ukraińscy żołnierze odzyskali kontrolę nad 400 km² terytorium oraz ośmioma miejscowościami.