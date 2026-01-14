Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie planuje budowę nowoczesnego schronu, który zapewni bezpieczeństwo pacjentom i personelowi w razie wojny. Budowa ma ruszyć w 2027 roku.

Krakowski Szpital Rydygiera zbuduje schron dla pacjentów / Art Service 2 / PAP

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie szykuje się do realizacji wielkiej inwestycji. W planach jest budowa podziemnego schronu, który ma służyć przede wszystkim pacjentom i personelowi medycznemu w przypadku konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej. Jak podkreśla prezes placówki, Artur Asztabski, prace projektowe już trwają, a pierwsze roboty budowlane mogą rozpocząć się w 2027 roku.

Schron pod nowym parkingiem i lądowiskiem szpitala im. Rydygiera

Nowy schron zostanie umiejscowiony pod planowanym, wielopoziomowym parkingiem przyszpitalnym, który pomieści od 550 do 600 pojazdów. To jednak nie koniec planów inwestycyjnych - szpital rozważa również budowę lądowiska dla helikopterów ratunkowych na dachu budynku. Według szacunków prezesa, sama budowa parkingu potrwa około pół roku, natomiast budowa schronu - do półtora roku.

Inwestycję trzeba zrealizować bardzo szybko, ponieważ w czasie robót teren przy szpitalu będzie jednym wielkim placem budowy, pozbawionym miejsc parkingowych dla pacjentów - podkreśla Asztabski.

Sale operacyjne pod ziemią

Projekt schronu zakłada nie tylko zapewnienie schronienia dla pacjentów i personelu. W podziemnych pomieszczeniach przewidziano również miejsce na sale operacyjne, które - choć na co dzień nie będą użytkowane - w razie konieczności będzie można szybko uruchomić.

Ważnym elementem projektu jest również podziemne połączenie schronu z głównym budynkiem szpitala. Transport do schronu będzie możliwy windą, która połączy podziemia z lądowiskiem na dachu.

Kosztowna inwestycja z państwowym wsparciem

Według wstępnych szacunków, budowa schronu, parkingu oraz lądowiska pochłonie od 100 do 120 milionów złotych. Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, już zadeklarował wsparcie finansowe dla budowy schronu: rozmowę w tej sprawie przeprowadził z prezesem szpitala pod koniec ubiegłego roku. Jednakże budowa parkingu będzie prawdopodobnie finansowana z własnych środków szpitala, natomiast na lądowisko placówka liczy uzyskać fundusze unijne lub dotację z Ministerstwa Zdrowia.