Rada Miasta Katowice podjęła decyzję o wprowadzeniu strefy czystego transportu (SCT), która zacznie obowiązywać od 29 czerwca 2026 roku. Nowe regulacje obejmą ścisłe śródmieście. Sprawdź, czy Twój samochód wjedzie do centrum.

Zgodnie z uchwałą strefa ma być ograniczona ulicami (lub ich fragmentami): Skargi, Moniuszki, Pańki, Dudy-Gracza, Warszawską, Francuską, Mariacką Tylną, Dworcową i Słowackiego. Ulice te wyznaczają granice strefy i nie są do niej włączone.

Kogo obejmą ograniczenia?

Zgodnie z uchwałą, bez ograniczeń do strefy będą mogli wjeżdżać mieszkańcy Katowic oraz pozostałych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pod warunkiem, że pojazd był w ich posiadaniu przed ustanowieniem SCT.

Dla pozostałych kierowców wprowadzono szczegółowe wymagania dotyczące norm emisji spalin.

Od 29 czerwca 2026 roku do końca 2033 roku pojazdy spoza Katowic będą mogły wjeżdżać do SCT, jeśli spełnią normę Euro 3 dla silników benzynowych i Euro 5 dla diesli.

Od 2034 roku wymagania zostaną zaostrzone do Euro 4 dla benzyny i Euro 6 dla diesli.

Dla mieszkańców Katowic i Metropolii przewidziano nieco łagodniejsze kryteria – do 2029 roku wystarczy norma Euro 3 dla benzyny i Euro 4 dla diesli, później również nastąpi zaostrzenie przepisów.

Wprowadzenie strefy nie będzie wiązało się z koniecznością uzyskiwania dodatkowych zezwoleń ani umieszczania specjalnych naklejek na pojazdach.

Miasto nie planuje także wprowadzenia opłat za wjazd do SCT. Kierowcy niespełniający wymogów będą mogli korzystać z innych tras poza strefą.

Powody wprowadzenia SCT

Decyzja o utworzeniu Strefy Czystego Transportu wynika z wymogów Komisji Europejskiej.

W listopadzie 2025 roku KE skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce za przekroczenie norm dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu. W aglomeracji górnośląskiej poziomy NO2 przekraczały normy przez 14 lat.

Katowicki samorząd podkreśla jednak, że obecne wyniki pomiarów nie wskazują przekroczeń – obecnie poziom NO2 wynosi 60-7 proc. dopuszczalnej normy.

W Katowicach działa jedna z 18 krajowych stacji monitorujących jakość powietrza przy drogach. Do marca 2025 roku stacja znajdowała się przy autostradzie A4, co – zdaniem miasta – zawyżało wyniki pomiarów.

W ubiegłym roku stacja została przeniesiona na ul. Dudy-Gracza, gdzie obecne wskazania nie przekraczają norm. Mimo to, Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło, że lokalizacja punktu pomiarowego nie zwalnia z obowiązku utworzenia SCT.

Rada miasta podjęła także decyzję o zarządzeniu wyborów do rad dzielnic na 8 listopada 2026 roku.