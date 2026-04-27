Od 30 kwietnia (czwartek) w Krakowie wchodzą w życie nowe zasady dotyczące parkowania w podstrefie A. Najważniejsza zmiana dotyczy posiadaczy Karty Krakowskiej, którzy w każdą niedzielę będą mogli parkować za darmo. To efekt korekty zasad funkcjonowania Obszaru Płatnego Parkowania, zainicjowanej przez prezydenta miasta.

Od czwartku, 30 kwietnia, w podstrefie A w Krakowie zaczną obowiązywać nowe zasady parkowania w niedziele. Osoby posiadające aktywny status Karty Krakowskiej będą w ostatni dzień tygodnia zwolnione z opłat za postój.

Każdy użytkownik Karty może przypisać do swojego konta maksymalnie cztery numery rejestracyjne, niezależnie od tego, czy są to pojazdy z krakowskimi tablicami.

Więcej dni z darmowym parkowaniem

Zmiany, które wchodzą w życie w czwartek, obejmują także rozszerzenie katalogu dni wolnych od opłat parkingowych dla wszystkich kierowców.

Od 30 kwietnia parkowanie będzie bezpłatne nie tylko w niedziele handlowe, ale również w święta ustawowo wolne od pracy. Łącznie daje to 14 dni w roku, w tym m.in. 1 stycznia, 6 stycznia, oba dni Wielkanocy, 1 i 3 maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada oraz 24-26 grudnia.



Wydłużony zostanie także czas na wniesienie opłaty za postój - teraz kierowcy będą mieli na to 10 minut od chwili zajęcia miejsca parkingowego. Przekroczenie tego czasu będzie traktowane jako brak opłaty.

Karta Krakowska przysługuje osobom zameldowanym na pobyt stały w Krakowie lub rozliczającym podatek dochodowy w krakowskim urzędzie skarbowym. Dzięki niej mieszkańcy mogą korzystać z ulg i zwolnień z opłat parkingowych, a także z innych miejskich przywilejów.



Władze miasta zachęcają do sprawdzenia statusu swojej Karty Krakowskiej oraz uzupełnienia przypisanych numerów rejestracyjnych na stronie internetowej kk.krakow.pl. Pozwoli to korzystać z nowych ulg i zwolnienia z opłat w niedziele.