Gwiazdy londyńskiego West Endu i gigantyczne show na żywo już za kilka dni w Gliwicach. "The Phantom of the Opera" nadciąga do Polski z międzynarodową obsadą i orkiestrą na żywo. Kultowa historia i monumentalna scenografia stworzą widowisko sezonu. Oto co musisz wiedzieć przed premierą 12 czerwca.

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Do Gliwic nadchodzi spektakularny musical "The Phantom of the Opera" Andrew Lloyda Webbera w wyjątkowej arenowej wersji.

To ostatnia szansa w Polsce, by zobaczyć tę produkcję na trasie, która zakończy się pokazem w Gdańsku.

Międzynarodowa obsada z udziałem aktorów z West Endu oraz polskie akcenty w zespole gwarantują niezapomniane emocje.

Wielkie wydarzenie kulturalne już za kilka dni - do Gliwic przyjeżdża jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych produkcji musicalowych na świecie. "The Phantom of the Opera" Andrew Lloyda Webbera zostanie zaprezentowany w oryginalnej wersji, przygotowanej specjalnie z myślą o dużych arenach widowiskowych. W PreZero Arenie Gliwice powstanie olbrzymia scena, która na kilka dni przeniesie widzów do XIX-wiecznego Paryża.

Do miasta zawita ponad 100 osób zaangażowanych w realizację spektaklu - od artystów, przez muzyków, aż po rozbudowany zespół techniczny. Cała produkcja przyjedzie w trzynastu ciężarówkach, wiozących ponad 100 ton sprzętu, monumentalną scenografię, kostiumy i efekty specjalne. Wśród nich znajdzie się jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów musicalu - spektakularnie spadający żyrandol, ważący blisko tonę.

Polska - ostatni przystanek światowej trasy

Gliwicka premiera musicalu ma szczególne znaczenie - Polska jest bowiem ostatnim krajem na trasie tej wyjątkowej produkcji. Po spektaklach w Gliwicach, "The Phantom of the Opera" zostanie zaprezentowany jeszcze w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot, gdzie odbędzie się finałowy pokaz światowej trasy. Producent zapowiada, że trasa nie będzie kontynuowana, co oznacza, że polska publiczność ma jedyną i niepowtarzalną okazję zobaczyć tę arenową wersję musicalu w pełnej krasie.

W Gliwicach zaplanowano aż siedem spektakli, a łącznie w Polsce odbędzie się piętnaście pokazów. Wydarzenie już teraz określane jest jako jedno z najważniejszych musicalowych wydarzeń sezonu.

Niezapomniana historia, światowa obsada

"The Phantom of the Opera" to poruszająca opowieść o tajemniczym Upiorze, muzycznym geniuszu ukrywającym się w podziemiach Opery Paryskiej, oraz jego uczuciu do młodej sopranistki Christine Daaé. Musical łączy w sobie teatralne emocje, muzykę na żywo, operowy rozmach i widowiskową scenografię, tworząc niepowtarzalną atmosferę, która od lat przyciąga widzów na całym świecie.

Na scenie pojawi się międzynarodowa obsada. W rolę Upiora wcieli się Nadim Naaman, związany z londyńskim West Endem, a Christine Daaé zagra Georgia Wilkinson - australijska sopranistka o wyjątkowym głosie. W obsadzie znajdzie się również Lara Martins, która przez 12 lat wcielała się w postać Carlotty i jest najdłużej występującą w tej roli artystką w historii musicalu.

Polski akcent i pełnowymiarowy spektakl

W międzynarodowym zespole nie zabraknie polskich akcentów. Za charakteryzację i protetykę Upiora odpowiada Polka - Malwina, która codziennie pracuje nad przygotowaniem głównej postaci do wyjścia na scenę. W zespole baletowym występuje również polska tancerka Blanka Kaiser.

Spektakl zostanie wykonany w języku angielskim, z polskimi napisami, co umożliwi widzom pełne śledzenie fabuły i relacji między bohaterami. Organizatorzy podkreślają, że produkcja prezentowana jest w całości - bez skrótów, z pełnym librettem, orkiestrą na żywo, kostiumami i efektami specjalnymi. Choć skala wydarzenia jest arenowa, jego sercem pozostaje teatr i emocje, które wywołuje wśród publiczności.

Premiera "The Phantom of the Opera" odbędzie się 12 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Spektakle potrwają do 16 czerwca, po czym produkcja przeniesie się do Gdańska, gdzie zakończy swoją międzynarodową trasę. To ostatnia szansa, by zobaczyć tę niezwykłą realizację na żywo - wydarzenie, które na długo zapisze się w historii polskich scen muzycznych.