Pożar wybuchł w poniedziałek na stacji benzynowej w Katowicach (woj. śląskie). Dwie osoby zostały ranne, lądował śmigłowiec LPR.

Katowice: Pożar na stacji benzynowej – dwie osoby ranne (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Pożar miał wybuchnąć na stacji przy ul. Kolistej - informuje serwis 112 Katowickie Służby Ratunkowe.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, wstępne ustalenia służb sugerują, że do pożaru doszło w trakcie wykonywania prac w pobliżu zbiorników z gazem.

Zapalił się też stojący w pobliżu samochód. Dwie osoby zostały ranne.

Jedna z nich trafiła do wezwanego na miejsce śmigłowca LPR. Drugą zajęli się ratownicy przybyli karetką pogotowia.