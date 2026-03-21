Izba Administracji Skarbowej w Katowicach poinformowała o odwołaniu licytacji kosztowności znalezionych na gruzowisku w Wodzisławiu Śląskiem. Powodem jest interwencja miejscowego muzeum.

Brylanty znaleziono wśród gruzu / US WODZISŁAW ŚLĄSKI /

Informacje z Twojego regionu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Aukcja miała się odbyć 27 marca . Trafić na nią miał pierścionek z 3-karatowym brylantem, a także złota zawieszka wysadzana brylantami i pięć mniejszych brylantów. Łączna wartość tych przedmiotów została oszacowana na 100 tysięcy złotych. Ci, którzy chcieli je pozyskać, muszą jednak poczekać - ze względu na wniosek Muzeum w Wodzisławiu Śląski.

Instytucja nie tylko domagała się wstrzymania licytacji, ale zwróciła się też o przekazanie biżuterii do zbiorów muzealnych.

Zdecyduje konserwator zabytków

To, co się stanie z kosztownościami, nie jest jednak na razie jasne. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. To on oceni, czy biżuteria ma wartość historyczną, naukową lub artystyczną - jeśli tak, to zdecyduje też, która instytucja będzie mogła przejąć kosztowności. Jeśli okaże się, że wartość historyczna będzie znikoma, to przedmioty będą mogły trafić na licytację.

Biżuteria ma kilkadziesiąt lat / US WODZISŁAW ŚLĄSKI /

Niezwykła historia brylantów

Historia znalezionej biżuterii sięga co najmniej kilkudziesięciu lat, jednak szczegóły dotyczące jej wcześniejszych losów pozostają nieznane. Wiadomo jedynie, że w ostatniej dekadzie biżuteria została odnaleziona przez osoby przeszukujące wysypisko gruzu w Wodzisławiu Śląskim. Przedmioty te zostały następnie przekazane policji.

Nie udało się ustalić właścicieli biżuterii, dlatego zgodnie z procedurami trafiła ona do depozytu sądowego. Jak poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Michał Kasprzak, przez określony przepisami czas nikt nie zgłosił się po odbiór kosztowności. W związku z tym sąd podjął decyzję o przepadku biżuterii na rzecz Skarbu Państwa.