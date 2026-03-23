Aż 300 ośrodków wychowania przedszkolnego z województwa podkarpackiego weźmie udział w projekcie "Dziecięca Akademia Rozwoju". Inicjatywa, realizowana przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, ma na celu m.in. wprowadzenie nauki języka angielskiego metodą immersji, czyli poprzez codzienne obcowanie z językiem w naturalnych sytuacjach przedszkolnych.

Jak poinformował rzecznik marszałka województwa Adrian Biernacki, projekt nie przewiduje dodatkowych lekcji angielskiego, lecz integrację języka z realizacją podstawy programowej. W ramach przedsięwzięcia wsparcie otrzyma także 900 nauczycieli, którzy przejdą specjalistyczne szkolenia.

Nabór placówek ruszy w kwietniu. Preferowane będą przedszkola z Obszarów Strategicznej Interwencji, w tym z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, gmin marginalizowanych oraz terenów objętych programami dla Bieszczad i Roztocza. Dodatkowe punkty otrzymają placówki z co najmniej trzema oddziałami oraz te, które brały udział w pilotażowych programach dwujęzyczności. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zakwalifikowane przedszkola otrzymają m.in. licencje do platform edukacyjnych oraz nowoczesny sprzęt multimedialny.

Całkowita wartość projektu przekracza 24,7 mln zł, z czego większość stanowi dofinansowanie unijne.