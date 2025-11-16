Na trasie Bielsko-Biała – Katowice nie kursują pociągi. Utrudnienia są pokłosiem śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg w miejscowości Goczałkowice-Zdrój koło Pszczyny. Informacje dostaliśmy od Słuchacza na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziła nam je policja.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Poważne utrudnienia występują w niedzielę wieczorem na szlaku kolejowym Bielsko-Biała - Katowice.

Pasażerowie Kolei Śląskich muszą przygotować się na opóźnienia. Pociągi nie kursują po tym, jak w Goczałkowicach-Zdroju doszło do śmiertelnego potrącenia na torach. Na miejscu działają służby.

Informacje dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziła nam je podkom. Jadwiga Śmietana z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

