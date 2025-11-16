"Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji" - napisał w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk, komentując groźne zdarzenie, do którego doszło rano w Życzynie na Mazowszu. Uszkodzono tam tory kolejowe. "W sprawie zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin-Warszawa jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. Nikt nie został poszkodowany. Trwają czynności odpowiednich służb" - dodał szef rządu.

  • W Życzynie na Mazowszu doszło do poważnego uszkodzenia torowiska. 
  • Zgłosił to maszynista pociągu Kolei Mazowieckich.
  • Ruch na odcinku trasy Warszawa - Dęblin najpierw był wstrzymany, potem odbywał się po jednym torze. 
  • Sprawę bada policja i prokuratura.
  • Zdarzenie skomentował premier Donald Tusk. Jego zdaniem niewykluczone, że to akt dywersji.
  • Polityka, sport, ekonomia, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Zobacz również:

Przygotowywali akty dywersji w Polsce. 55 osób zatrzymanych

Jak informowaliśmy, w niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w Życzynie w powiecie garwolińskim w województwie mazowieckim w pobliżu stacji PKP Mika. To fragment ważnej linii kolejowej nr 7. Łączy ona Warszawę z przejściem granicznym w Dorohusku. Tędy kursują nie tylko pociągi Kolei Mazowieckich, ale także składy w stronę Lublina, Chełma i dalej na Ukrainę.

W momencie zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Mazowiecka policja informowała, że nikt nie został poszkodowany. Na miejscu szybko zjawiła się policja i oraz inne służby. Po południu oświadczenie w tej sprawie wydały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Poinformowano w nim m.in., że okoliczności zdarzenia będą wyjaśnione przez komisję kolejową.

Premier zabrał głos ws. uszkodzenia torów w powiecie garwolińskim

Wczesnym wieczorem sprawę skomentował premier Donald Tusk. "W sprawie zniszczenia fragmentu torowiska na trasie Dęblin-Warszawa jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych. Niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Nikt nie został poszkodowany. Trwają czynności odpowiednich służb" - napisał szef rządu.

Reporter RMF FM Michał Krasoń usłyszał natomiast od rzeczniczki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karoliny Gałeckiej, że służby sprawdzają każdą możliwość; badają, czy nie doszło do  aktu dywersji, czy też działania osób trzecich, jednak z ostatecznymi wnioskami trzeba poczekać do zakończenia czynności na miejscu

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował z kolei, że okoliczności i przyczyny tego zdarzenia od rana badają funkcjonariusze m.in. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zobacz również:

Groził Karolowi Nawrockiemu. Nowe informacje ws. 19-latka
Groził Karolowi Nawrockiemu. Nowe informacje ws. 19-latka