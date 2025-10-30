Do 20 lat więzienia grozi 31-latkowi, który w miniony weekend potrącił pieszego w Rudzie Śląskiej i uciekł z miejsca zdarzenia. 65-latek zmarł w szpitalu.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / KMP Ruda Śląska / Policja

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 15 na ulicy Sieronia w Rudzie Śląskiej. 31-latek cofał autem dostawczym i potrącił pieszego. Później odjechał z miejsca zdarzenia.

65-letni mężczyzna zmarł w szpitalu. Kierowcę zatrzymano 2,5 godziny po wypadku w Zabrzu. Miał w organizmie 0,37 promila alkoholu. Twierdził, że już po wypadku wypił piwo.

Zlecone przez prokuratora specjalistyczne badania krwi pozwolą ustalić, czy w chwili zdarzenia był trzeźwy. Policjanci i prokurator zebrali obszerny materiał dowodowy, przesłuchali świadków i zlecili biegłym przeprowadzenie badań - wyjaśnił asp. szt. Arkadiusz Ciozak z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

31-latek usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, ucieczki i prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zadecydował o aresztowaniu go na 3 miesiące.