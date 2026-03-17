Policjanci z Bielska-Białej (Śląskie) zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją i sprzedażą nielegalnych sterydów oraz sfałszowanych produktów leczniczych. Zyski gangu szacowane są na co najmniej 7 milionów złotych. 9 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu.

/ Policja /

Jak ustalili śledczy, gang działał na terenie kilku województw - Mazowsza, Dolnego Śląska i Wielkopolski.

W specjalnie przygotowanych pomieszczeniach znajdowały się maszyny do produkcji niedozwolonych substancji. Podejrzani zaopatrywali się w półprodukty niezbędne do wytwarzania sterydów, które następnie były pakowane przez wyznaczone osoby.

Sprzedaż przez internet i wysyłka kurierem

Gotowe produkty trafiały do klientów za pośrednictwem różnych firm kurierskich. Sprzedaż odbywała się głównie przez internet, a oferty pojawiały się na portalach społecznościowych.

Zarabiane pieniądze były przelewane na wiele różnych rachunków bankowych, co miało utrudnić ich namierzenie przez organy ścigania.

Niebezpieczne substancje bez kontroli

Wśród oferowanych środków znajdowały się m.in. anaboliczne sterydy, które nie posiadały pozwolenia na sprzedaż w Polsce.

Produkcja odbywała się bez zachowania jakichkolwiek standardów jakości czy kontroli, co - jak podkreślają śledczy - mogło stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia potencjalnych odbiorców.

Według szacunków policjantów i prokuratorów zysk ze sprzedaży niedozwolonych substancji i z nielegalnej dystrybucji sfałszowanych leków mógł sięgnąć co najmniej 7 mln zł.

Policjanci podczas przeszukań zabezpieczyli mienie pochodzące z przestępstw, w tym 220 tys. zł w gotówce, pięć samochodów i należące do podejrzanych nieruchomości, które mogły w części zostać kupione za pieniądze z przestępstw.

W wyniku akcji policji zatrzymano 12 osób, z których 9 decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych.

Śledztwo w sprawie nielegalnej produkcji i dystrybucji sterydów oraz fałszywych leków trwa. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.