Udaremniona próba wyłudzenia prawie 300 tysięcy złotych od mieszkańca Jaworzna w Śląskiem. To miała być rzekoma inwestycja w kryptowaluty. Szybka interwencja policjanta pozwoliła na zablokowanie transakcji i uratowanie pieniędzy.

Mężczyzna myślał, że zainwestował w kryptowaluty. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oszuści podszyli się pod doradców inwestycyjnych i namówili mieszkańca Jaworzna do "inwestycji".

Mężczyzna zlikwidował lokaty i przelał łącznie 300 tys. zł na zagraniczne konta.

Przestępcy uzyskali zdalny dostęp do jego telefonu dzięki zainstalowanej aplikacji.

Policjant z Jaworzna szybko zidentyfikował oszustwo i we współpracy z bankiem oraz operatorem platformy zablokował środki.

Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami i apeluje o ostrożność przy inwestycjach proponowanych przez nieznane osoby .

Kobieta i mężczyzna z wyraźnym wschodnim akcentem zaoferowali mieszkańcowi Jaworzna rzekomą pomoc przy inwestowaniu pieniędzy.

Oszukanemu założono konto na fałszywej platformie inwestycyjnej, a potem namówiono go do zainstalowania w telefonie programu, który umożliwiał zdalny dostęp do urządzenia.

Przekonany o legalności inwestycji, mężczyzna zlikwidował trzy lokaty bankowe o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Następnie dokonał serii przelewów na zagraniczne rachunki. Siedem z ośmiu transakcji zostało zrealizowanych, co spowodowało stratę w wysokości 280 tysięcy złotych. Ostatni przelew prawdopodobnie nie został zatwierdzony.

Wykorzystali numer banku

Prowadzący sprawę policjant z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą szybko zidentyfikował, że przestępcy korzystali z numerów telefonów podszywających się pod infolinie bankowe - była to metoda tzw. spoofingu.

Funkcjonariusz natychmiast skontaktował się z centralą banku w Danii, prosząc o wstrzymanie transakcji. Dzięki współpracy z operatorem platformy pośredniczącej w przepływach finansowych udało się zablokować środki, zanim zostały wypłacone i przetransferowane dalej.

Coraz więcej oszustw "na kryptowaluty"

Policja ostrzega, że w ostatnich miesiącach rośnie liczba oszustw polegających na rzekomych inwestycjach w kryptowaluty. Przestępcy podszywają się pod doradców finansowych lub przedstawicieli znanych instytucji, namawiając do instalowania aplikacji do zdalnego pulpitu, które dają im pełny dostęp do urządzenia i konta bankowego ofiary.

Nie przekazuj haseł, nie licz na "gwarantowany zysk"

Aby uniknąć oszustwa, warto skorzystać z rad policji: