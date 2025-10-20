Aż 13 prokuratur szukało mężczyzny, którego zatrzymali policjanci z Ostrołęki (woj. mazowieckie). 39-latek ma na koncie liczne oszustwa na portalach aukcyjnych i wyłudzanie zaliczek na noclegi w nieistniejących hotelach i pensjonatach.

Policjanci z Ostrołęki zatrzymali 39-letniego oszusta / Policja Mazowiecka /

Policjanci z Ostrołęki zatrzymali mężczyznę, który oferował rzekome noclegi.

Jego ofiary przyjeżdżały na urlop i zostawały bez dachu nad głową.

Mężczyzna był poszukiwany czterema listami gończymi.

Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. Tomasz Żerański przekazał, że mężczyzna od dłuższego czasu unikał odpowiedzialności karnej. Był poszukiwany przez 13 prokuratur z całego kraju czterema listami gończymi.

Miał też do odbycia karę siedmiu miesięcy pozbawienia wolności i 30 dni aresztu.

39-latek oszukiwał na portalach aukcyjnych. Specjalizował się m.in. w internetowych oszustwach na kwaterę.

Pobierał od rodzin zaliczki za rzekome noclegi w hotelach lub pensjonatach, a po ich przyjeździe okazywało się, że obiecane miejsca po prostu nie istnieją - powiedział rzecznik policji.

Poszkodowani, często podróżujący z dziećmi, zostawali na miejscu bez dachu nad głową i z ogromnym rozczarowaniem.

Kiedy w końcu namierzyli go ostrołęccy policjanci, mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi. Funkcjonariusze wyważyli je i obezwładnili przestępcę. 39-latek trafił do policyjnej celi, a następnie został przewieziony do odbycia kary w jednym z zakładów karnych.