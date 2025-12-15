W najbliższych dniach kierowcy podróżujący zakopianką muszą przygotować się na utrudnienia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada czasowe zamknięcia oraz zwężenia ruchu w tunelu im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Wszystko w związku z planowanymi pracami serwisowymi.

/ GDDKiA Kraków /

Nocne prace w tunelu, czasowe zamknięcia

Jak informuje w komunikacie krakowski oddział GDDKiA, w nocy z poniedziałku na wtorek (15/16 grudnia) oraz z wtorku na środę (16/17 grudnia) tunel na trasie S7 będzie czasowo zamykany lub ruch zostanie ograniczony do jednego pasa.

Wszystko z powodu prac serwisowych. Większość z nich zostanie przeprowadzona przy zachowaniu przejezdności – samochody będą mogły korzystać z jednego pasa ruchu, a prędkość zostanie ograniczona do 70 km/h.

Wyjątkiem będą krótkie, całkowite zamknięcia tunelu, które zaplanowano w godzinach nocnych od 2:00 do 2:30. W tym czasie trasa S7 będzie nieprzejezdna na odcinku od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała.

Objazdy dla kierowców

Na czas zamknięcia tunelu wyznaczono objazdy.

Kierowcy jadący w kierunku Zakopanego zostaną skierowani z węzła Lubień na DW968 do Mszany Dolnej, a następnie DK28 do węzła Skomielna Biała.

W przeciwnym kierunku – z węzła Skomielna Biała na DK28, a następnie DW968 do węzła Lubień.



W ramach zaplanowanych działań sprawdzane będą kluczowe systemy bezpieczeństwa i funkcjonowania tunelu, w tym oświetlenie, zasilanie, sterowanie, wentylacja, monitoring, czujniki, nagłośnienie oraz łączność.



Tunel pod Luboniem Małym – kluczowy odcinek zakopianki

Tunel pod Luboniem Małym, o długości ponad 2 km, stanowi jeden z najważniejszych elementów drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień–Rabka-Zdrój. To główna trasa prowadząca do Zakopanego.

Tunel został oddany do użytku 12 listopada 2022 roku.