Wysokimi kosztami skończyło się dla pewnego mężczyzny z Legnicy (woj. dolnośląskie) zgubienie swojego dowodu osobistego. Po kilku latach okazało się, że jest "właścicielem" samochodu osobowego i ma do opłacenia karę za zaległości w jego ubezpieczeniu.

Niemiła niespodzianka kilka lat po zgubieniu dowodu (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Pewien mieszkaniec Legnicy zgubił swój dowód w 2020 r.

Po kilku latach okazało się, że ktoś posłużył się nim do kupna auta.

Poszkodowany dostał wezwanie do zapłaty zaległego OC, a także wysoką karę porządkową.

Jak informują policjanci bohater tej historii, mieszkaniec Legnicy, w 2020 r. w niewyjaśnionych okolicznościach zgubił swój dowód osobisty.

Jakąś ścieżką trafił on w ręce anonimowej osoby, która posługując się danymi legniczanina, kupiła samochód osobowy. Stało się to w 2024 r.

Cała sprawa ujrzała światło dzienne, gdy na adres poszkodowanego przyszło pismo z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W środku było wezwanie do niezwłocznego zapłacenia za obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu. Mężczyzna został także ukarany karą 9 tys. zł.

Stróże prawa szukają teraz oszusta, który posłużył się nie swoimi danymi. Funkcjonariusze zaznaczają, że zgubienie dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w urzędzie gminy, banku lub poprzez aplikację mObywatel. Dzięki temu dokument zostanie unieważniony, a potencjalny oszust nie będzie mógł go wykorzystać.

Sugeruje się również zastrzeżenie numeru PESEL. Można to zrobić np. na rządowej stronie www.gov.pl lub w aplikacji mObywatel.