Biskup Andrzej Przybylski został mianowany arcybiskupem metropolitą katowickim – podało Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Hierarcha ma 60 lat. Był biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej.

Andrzej Przybylski - nowy metropolita katowicki / Waldemar Deska / PAP

Decyzję Ojca Świętego Leona XIV ws. nowego metropolity katowickiego ogłosiła w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Abp Andrzej Przybylski będzie następcą abp. Adriana Galbasa, który w listopadzie 2024 r. został mianowany metropolitą warszawskim. Od grudnia 2024 r. administratorem archidiecezji katowickiej był jej biskup pomocniczy - Marek Szkudło.



Przybylski przez ponad osiem lat był biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. Wcześniej był m.in. duszpasterzem akademickim, wykładowcą pedagogiki i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego, a także publicystą tygodnika "Niedziela".

W związku z ogłoszoną nominacją, bp Szkudło skierował do wiernych słowo, które zostanie odczytane w najbliższą niedzielę w parafiach archidiecezji.

Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego decyzję, a nade wszystko uwielbiamy Bożą Opatrzność, która prowadzi nasz Kościół i właśnie teraz obdarza nas nowym Pasterzem. Proszę Was z całego serca o życzliwe przyjęcie Arcybiskupa Nominata Andrzeja i o gorącą modlitwę za niego - zaapelował.

W komunikacie bp Szkudło podziękował także za życzliwość i wsparcie okazane mu w czasie sprawowania posługi administratora archidiecezji. Dzięki Waszym modlitwom ten czas był dla mnie źródłem pokoju i nadziei - zapewnił hierarcha.

Kim jest Andrzej Przybylski - nowy metropolita katowicki?

Andrzej Przybylski urodził się 26 listopada 1964 r. w Łowiczu. Ukończył I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

Po maturze Przybylski rozpoczął studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie uzyskał stopień magistra pedagogiki. W 1988 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, które zakończył tytułem magistra w zakresie teologii dogmatycznej.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka 30 maja 1993 r. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie.

19 czerwca 2008 roku został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Funkcję tę pełnił do 2015 roku. Następnie metropolita częstochowski abp Wacław Depo mianował go proboszczem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

Od 2016 roku Przybylski pełnił funkcję dziekana dekanatu Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

20 maja 2017 roku ks. Przybylski został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej.

