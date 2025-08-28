Do pierwszego dzwonka zostało już tylko kilka dni. Jednym z najgorętszych tematów związanych z nowym rokiem szkolnym jest wprowadzenie - na razie w formie nieobowiązkowych zajęć - edukacji zdrowotnej. Na stronie Konferencji Episkopatu Polski pojawił się kolejny apel do rodziców w sprawie tego przedmiotu.
Apel do rodziców przygotowała Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Pod dokumentem podpisał się jej przewodniczący - biskup Wojciech Osial.
List biskupów do rodziców rozpoczyna się od przypomnienia, że edukacja zdrowotna wchodzi zarówno do szkół podstawowych (od 4 klasy), jak i ponadpodstawowych. Hierarchowie zwrócili uwagę, że jeśli do 25 września nie wypisze się dziecka z tych zajęć, będzie musiało w nich brać udział.