W Chorzowie na ul. Granicznej doszło do wycieku gazu. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Kapitan Michał Adamek z chorzowskiej straży pożarnej przekazał RMF FM, że na ul. Granicznej koparka uszkodziła gazociąg. Doszło do tego w czasie prac ziemnych. 

Ewakuacja objęła 15 budowlańców i 16 osób z sąsiednich budynków. 

Na miejsce skierowano 8 strażackich zastępów i pogotowie gazowe. 

Sytuacja jest opanowana. Trwają prace zabezpieczające - relacjonował Adamek. 

