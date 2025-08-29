W Chorzowie na ul. Granicznej doszło do wycieku gazu. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Kapitan Michał Adamek z chorzowskiej straży pożarnej przekazał RMF FM, że na ul. Granicznej koparka uszkodziła gazociąg. Doszło do tego w czasie prac ziemnych.
Ewakuacja objęła 15 budowlańców i 16 osób z sąsiednich budynków.
Na miejsce skierowano 8 strażackich zastępów i pogotowie gazowe.
Sytuacja jest opanowana. Trwają prace zabezpieczające - relacjonował Adamek.
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.