W wieku 89 lat zmarł biskup Marian Błażej Kruszyłowicz - informuje Konferencja Episkopatu Polski. W latach 1990-2013 hierarcha był biskupem pomocniczym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz na zdj. z 2018 r. / Marcin Bielecki / PAP

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb hierarchy. Informacje na ten temat mają zostać przekazane w późniejszym terminie.

Marian Błażej Kruszyłowicz urodził się 6 maja 1936 r., w Gliniszczach (dziś wieś jest na terenie Białorusi). W 1952 r. został przyjęty do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych.

Święcenia kapłańskie otrzymał 7 lutego 1960 r. w Łodzi. Sakrę biskupią otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II 6 stycznia 1990 roku.

W latach 1990-2013 hierarcha był biskupem pomocniczym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Decyzją papieża pozostał na tym stanowisku przez dwa lata od przekroczenia granicy 75 lat, gdy zwyczajowo biskupi składają rezygnację.

Bbp Kruszyłowicz na swoją dewizę wybrał łacińskie zawołanie: Obedientia et Pax - Posłuszeństwo i pokój. Uczestniczył w organizowaniu Radia Niepokalanów, TV Niepokalanów i TV Familijnej. Był też m.in. wykładowcą zagadnień z teologii ekumenicznej i pryncypiów teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Krakowie. Prowadził również wykłady z prawosławnej teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.



