Ponad 30 wykonawców z Polski i zagranicy, ok. 100 tancerzy i tłum pod sceną - tak wyglądał "Sylwester z Dwójką", który odbył się przed Spodkiem w Katowicach. Jednym z prowadzących tę wyjątkową imprezę był dziennikarz RMF FM Mateusz Oprychał.

Cleo / Art Service / PAP

"Sylwester z Dwójką" po ośmiu latach wrócił pod katowicki Spodek. W wydarzeniu organizowanym przez Telewizję Polską udział wzięli m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Justyna Steczkowska, Kayah, Dawid Kwiatkowski, Cleo, Margaret, Kuba Badach, Oskar Cyms, Viki Gabor, Roxie Węgiel, Michał Szpak, Ich Troje oraz Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".

Sting / Jarek Praszkiewicz / PAP

Wielką gwiazdą "Sylwestra z Dwójką" był Sting - brytyjski artysta, znany z takich hitów jak "Shape of My Heart", "Englishman in New York", "Fields of Gold" czy "Every Breath You Take", były lider zespołu The Police.

Na katowickiej scenie zabrzmiał też język włoski. Stało się tak za sprawą ikon muzyki Italo Disco: Francesco Napoli, znanego z hitu "Marina" oraz duetu Al Bano i Romina Power, który stoi za hitem "Felicita".

Al Bano, Romina Power / Art Service / PAP

"Sylwestra z Dwójką" pod katowickim Spodkiem odbył się pod patronatem RMF FM. Jednym z prowadzących był dziennikarz naszej stacji - Mateusz Oprychał.

Prowadzący od lewej: Piotr Kupicha, Ola Budka, Marta Surnik, Mateusz Opyrchał i Michał Wiśniewski podczas "Sylwestra z Dwójką" / Art Service / PAP

"Ten sylwester przejdzie do historii - Spodek totalnie odleciał muzycznie, a energia jest nie do zatrzymania!" - stwierdził w mediach społecznościowych prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Katowice po raz kolejny pokazały, że bawią się jak nikt inny, razem z całą Metropolią. Tłumy, emocje, wspólna zabawa i niesamowity klimat - dokładnie tak wchodzimy w nowy rok!" - dodał.