W noc sylwestrową na szlaku turystycznym w Zwardoniu (woj. śląskie) doszło do tragicznego zdarzenia - poinformował reporter RMF FM Marcin Buczek. 65-letni mężczyzna zmarł najprawdopodobniej w wyniku problemów kardiologicznych. Służby apelują o ostrożność - warunki w Beskidach są bardzo trudne, a pogoda nie sprzyja górskim wędrówkom.

Dramat rozegrał się w noc sylwestrową na jednym ze szlaków turystycznych w Zwardoniu w województwie śląskim. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, 65-letni mężczyzna, który spędzał Nowy Rok w górach, zasłabł podczas wędrówki. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, życia turysty nie udało się uratować.

Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną śmierci były problemy kardiologiczne.

Trudne warunki w Beskidach

Służby ratownicze podkreślają, że obecnie warunki w Beskidach są bardzo trudne. W rejonach położonych powyżej tysiąca metrów n.p.m. panuje kilkunastostopniowy mróz, a widoczność miejscami spada do około stu metrów. Na szlakach pod świeżą warstwą śniegu zalega lód, co znacznie utrudnia poruszanie się i zwiększa ryzyko wypadków.

Od sylwestrowego wieczora na Babiej Górze obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W rejonie Markowych Szczawin oraz Hali Miziowej turyści muszą liczyć się nie tylko z mrozem, ale także z prognozowanym silnym wiatrem.