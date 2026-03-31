Od wtorku użytkownicy aplikacji mObywatel mogą korzystać z nowej funkcji – dostępu do elektronicznych dokumentów z ksiąg wieczystych. To nie koniec nowości. Już za dwa miesiące aplikacja zostanie wzbogacona o moduł Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że to kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji usług publicznych w Polsce.

Co się zmienia? Właściciele i współwłaściciele nieruchomości mogą teraz w prosty sposób zamówić i pobrać odpis, wyciąg czy zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej bez wychodzenia z domu.

Wszystko odbywa się w kilku prostych krokach w aplikacji mObywatel, dostępnej zarówno na urządzeniach z systemem Android, jak i iOS.

To jednak nie koniec udogodnień. Od 31 maja mObywatel zaoferuje także dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki integracji z numerem PESEL, aplikacja automatycznie wygeneruje listę wszystkich podmiotów, w których użytkownik figuruje w rejestrach - jako przedsiębiorca, członek zarządu, wspólnik, członek stowarzyszenia, fundacji czy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Użytkownicy będą mogli w czasie rzeczywistym weryfikować dane dotyczące powiązanych z nimi podmiotów.