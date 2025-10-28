Lionel Messi nie powiedział jeszcze ostatniego słowa! Choć w czerwcu 2026 roku skończy 39 lat, kapitan mistrzów świata z Kataru wciąż rozważa udział w kolejnym mundialu. W ekskluzywnym wywiadzie dla NBC News Messi zdradził kulisy swojej decyzji i opowiedział o marzeniu, które go nie opuszcza.

Lionel Messi w koszulce Inter Miami / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Lionel Messi rozważa udział w mistrzostwach świata 2026 - szóstych w swojej karierze.

Decyzja zależy od jego formy fizycznej i komfortu na boisku, podkreśla, jak ważne jest wniesienie wartości do reprezentacji.

Po legendarnych latach w Barcelonie i przygodzie w PSG teraz cieszy się spokojem życia w Inter Miami.

Czy Messi wystąpi na Mistrzostwach Świata 2026? Decyzja jeszcze nie zapadła

Lionel Messi, ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki i niekwestionowana legenda futbolu, ma przed sobą kolejne wielkie wyzwanie. Mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, mogą być jego szóstym turniejem tej rangi. Argentyńczyk w rozmowie z Tomem Llamasem z NBC News przyznał jednak, że decyzja o udziale w mundialu jeszcze nie zapadła.

To coś niezwykłego móc być na mistrzostwach świata i bardzo bym chciał - powiedział Messi - Chciałbym tam być, być w dobrej formie i być ważną częścią mojej reprezentacji, jeśli tam będę.

Piłkarska legenda podkreśla, że wiek i kondycja fizyczna będą kluczowe w podjęciu ostatecznej decyzji. Chcę tam oczywiście być, ale jednocześnie czuć się komfortowo i móc wnieść znaczący wkład w moją reprezentację - zaznaczył Argentyńczyk.

Marzenie, które trwa: Messi i jego droga do mistrzostwa

Kariera Messiego to gotowy scenariusz na film. Zadebiutował w seniorskiej piłce w 2004 roku, mając zaledwie 17 lat. W barwach Barcelony stał się najmłodszym piłkarzem, który wystąpił w meczu La Liga. Przez kolejne lata zapisał się złotymi zgłoskami w historii katalońskiego klubu, zdobywając wszystko, co możliwe - zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.

W 2021 roku Messi pożegnał się z Barceloną, opuszczając klub z powodu problemów finansowych, i przeniósł się do Paris Saint-Germain. Po dwóch sezonach spędzonych w stolicy Francji, w 2023 roku podpisał kontrakt z Inter Miami w Stanach Zjednoczonych, gdzie - jak sam przyznaje - odnalazł spokój i równowagę.

Prawdę mówiąc, podoba mi się wszystko, co wiąże się z życiem tutaj — wyznał Messi w rozmowie z NBC - Spędziłem dużo czasu w Barcelonie, która dla mnie jest miastem, gdzie dorastałem i miałem wiele spektakularnych chwil. Ale Miami to miasto, które pozwala nam dobrze żyć, cieszyć się życiem, być spokojnym, pozwala dzieciom być sobą i żyć dniem codziennym.

Mundial 2022: Spełnione marzenie i nowy cel

Choć Messi przez lata był uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy świata, sukces na arenie reprezentacyjnej długo mu umykał. Wszystko zmieniło się podczas mistrzostw świata w Katarze w 2022 roku. Argentyna pokonała w finale Francję po emocjonującym meczu i serii rzutów karnych, a Messi został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju, zdobywając swoją drugą Złotą Piłkę za mundial.

To było marzenie mojego życia — przyznał Messi. To prawda, że to była jedyna rzecz, której brakowało na poziomie profesjonalnym, bo miałem szczęście osiągnąć wszystko na poziomie indywidualnym, na poziomie drużynowym z Barceloną, i myślę, że to marzenie każdego zawodnika. Kiedy pytasz piłkarza, jakie ma marzenie, to zostać mistrzem świata - mówi.

Zwycięstwo w Katarze było pierwszym mistrzostwem świata dla Argentyny od 1986 roku. Messi od 2005 roku rozegrał już 195 meczów w reprezentacji, strzelając 114 bramek. Do dziś pozostaje niekwestionowanym liderem "Albicelestes".

Przyszłość Messiego: Kontrakt, ambicje i codzienność w Miami

Mimo wieku Messi nie zamierza zwalniać tempa. Niedawno przedłużył kontrakt z Interem Miami do 2028 roku, co oznacza, że kibice na Florydzie będą mogli jeszcze długo podziwiać jego kunszt na boisku. Jednak jego najbliższym celem jest obrona tytułu mistrza świata z Argentyną.

Jak mówi, gra w koszulce "Albicelestes" od zawsze była jego wielkim marzeniem i to się nie zmienia.