Polska infrastruktura drogowa rozwija się w błyskawicznym tempie. Każdego roku kierowcy mogą korzystać z nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad, a wraz z nimi powstają coraz bardziej zaawansowane technologicznie mosty i wiadukty. Liczba mostów w naszym kraju przekroczyła już 10 tysięcy, a niektóre z nich to prawdziwe perły inżynierii, które nie tylko ułatwiają komunikację, ale także stają się wizytówką regionów, przez które przebiegają. Gdzie znajduje się najdłuższy most w Polsce?

Najdłuższy most w Polsce / GDDKiA /

Most w Rozgartach pod Grudziądzem to najdłuższy most w Polsce o długości prawie 2 km (1953,6 m), łączący kluczowe węzły autostrady A1.

Most składa się z trzech części: 400-metrowego mostu nurtowego nad Wisłą oraz dwóch estakad dojazdowych.

Choć to rekord Polski, w skali światowej most w Rozgartach jest malutki przy chińskim gigancie - moście w prowincji Jiangsu, który ma aż 164,8 km długości.

Wśród tysięcy polskich mostów jeden wyróżnia się szczególnie - to most w Rozgartach pod Grudziądzem (woj. kujawsko-pomorskie), który zyskał miano najdłuższego w Polsce. Jego całkowita długość to aż 1953,6 metra. Ta imponująca konstrukcja umożliwiła poprowadzenie autostrady A1 nad szeroką doliną Wisły, łącząc węzeł "Nowe Marzy" z węzłem "Grudziądz". Dzięki temu kierowcy mogą sprawnie i bezpiecznie pokonać jeden z najtrudniejszych terenów na trasie północ-południe.

Budowa mostu rozpoczęła się w 2009 roku i zakończyła już dwa lata później, co przy tak skomplikowanym projekcie jest imponującym osiągnięciem. Za projekt odpowiadał doświadczony inżynier Piotr Wanecki, znany również z realizacji Mostu Milenijnego we Wrocławiu.

Trzyczęściowa konstrukcja

Most w Rozgartach to nie tylko długość, ale także przemyślana konstrukcja. Składa się z trzech głównych części. Najważniejszy jest most nurtowy, który przebiega nad głównym korytem Wisły i liczy 400 metrów długości. Tworzą go trzy potężne przęsła, które musiały sprostać wymagającym warunkom hydrologicznym największej polskiej rzeki.

Kolejnym elementem są estakady dojazdowe, które umożliwiają płynne włączenie się do ruchu na autostradzie. Lewobrzeżna estakada mierzy aż 994,9 metra, natomiast prawobrzeżna - 562,9 metra. Całość tworzy imponujący, niemal dwukilometrowy ciąg komunikacyjny, który stał się jednym z symboli nowoczesnej infrastruktury w Polsce.

Polska na tle światowych rekordów

Choć most w Rozgartach jest najdłuższym w Polsce, na tle światowych rekordzistów wypada dość skromnie. Prawdziwy gigant powstał w Chinach - to most w prowincji Jiangsu, będący częścią Kolei Dużych Prędkości Pekin-Szanghaj. Ta monumentalna konstrukcja liczy aż 164,8 kilometra długości i została zbudowana w zaledwie cztery lata.

Chiński most składa się z dwóch głównych sekcji: Danyang o długości 52,4 km oraz Kunshan, która mierzy aż 112,4 km. Budowa wymagała postawienia aż 2 tysięcy filarów, do których zużyto 450 tysięcy ton stali. Szczególnie wymagający był 9-kilometrowy odcinek nad jeziorem Yangcheng, zaprojektowany tak, by pod mostem mogły swobodnie przepływać statki.