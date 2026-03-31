Samorząd Częstochowy wystąpi do Rady Ministrów o przyłączenie do miasta fragmentu gminy Poczesna. Taką decyzję podjęli częstochowscy radni. Wyniki referendum w Poczesnej są jednoznaczne – większość głosujących nie chce tej zmiany.

Zespół klasztorny Paulinów na Jasnej Górze wraz z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej / Przemysław Piątkowski / PAP

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

"Uchwała ws. wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych gminy miasto Częstochowa" była jedynym merytorycznym punktem poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji rady miasta. Za było 14 radnych, a 10 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dlaczego Częstochowa chce nowych terenów?

Dlaczego władze Częstochowy chcą poszerzenia granic miasta? Głównym zgłoszonym motywem jest chęć uporządkowania kwestii zarządzania terenami Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (CzPK). Formalnie leżą one na terenie gminy Poczesna, choć należą one do miasta.



Częstochowa poprzez spółkę CzPK, która zarządza instalacją komunalną do zagospodarowania odpadów w Sobuczynie, jest właścicielem ok. 400 ha na terenie gminy Poczesna. Obejmują one tzw. obręby ewidencyjne: Brzeziny Nowe, Kolonię Brzeziny Wielkie, Sobuczynę, Młynek, Hutę Starą A (w części) oraz Poczesną (w części). Tereny te stały się własnością Częstochowy częściowo w wyniku procesu komunalizacji gruntów Skarbu Państwa, w związku z budową składowiska odpadów, a częściowo w wyniku wykupu od mieszkańców nieruchomości na terenach przyległych do składowiska.

Według władz Częstochowy obecni włodarze gminy Poczesna dążą do ograniczenia działalności miejskiej spółki. Zarzucają im m.in. próbę wykluczenia gruntów będących własnością miasta z ich dotychczasowego przeznaczenia pod gospodarkę odpadami.



Władze Częstochowy przeprowadziły już konsultacje ws. przyłączenia do miasta fragmentu Poczesnej. Zmianę tę poparło ponad 70 proc. spośród 3,6 tys. uczestników głosowania.

Także w Poczesnej odbyły się konsultacje ws. przyłączenia części gminy do Częstochowy. Na 1255 mieszkańców sołectw, które brały udział w konsultacjach, 1028 było przeciwnych.

Jednoznaczne wyniki referendum

19 lutego rada gminy Poczesna zdecydowała o przeprowadzeniu 29 marca referendum lokalnego ws. przyłączenia części gminy do miasta. W głosowaniu wzięło udział 51,16 proc. uprawnionych mieszkańców. 99,19 proc. z nich opowiedziało się przeciw.



Referendum jest więc ważne, jego wynik jest rozstrzygający, a właściwe organy mają obowiązek realizacji jego ustaleń - napisał wójt gminy Artur Sosna. Zaapelował do radnych Częstochowy, by uszanowali "tak mocny głos mieszkańców gminy Poczesna".

Jestem przekonany, że wspólnie z miastem chcemy ograniczenia uciążliwości wysypiska śmieci w Sobuczynie oraz wprowadzenia standardów gospodarowania odpadami w tym miejscu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Uszanujmy głos mieszkańców i wspólnie odbudujmy współpracę pomiędzy naszymi gminami - stwierdził wójt Poczesnej.

