Czy Tczew poszerzy swoje granice? Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęła rada tego pomorskiego miasta. Krytycznie tę inicjatywę ocenia wójt gminy Tczew.

Tczew. Gotyckie mury obronne z XIV wieku / Andrzej Jackowski / PAP

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Projekt zakłada przyłączenie do Tczewa około 11 proc. powierzchni gminy Tczew. Po zmianie granic powierzchnia Tczewa wzrosłaby z 22,35 do ponad 41 kilometrów kwadratowych.

Do miasta miałyby być przyłączone w całości sołectwa Rokitki i Bałdowo oraz częściowo sołectwa Czarlin, Śliwiny, Zajączkowo, Tczewskie Łąki i Czatkowy.



Wniosek w sprawie zmiany granic administracyjnych Tczewa trafi teraz do wojewody pomorskiej, a następnie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie należało do Rady Ministrów.

Według władz Tczewa, rozszerzenie granic ma otworzyć drogę do realizacji kluczowych inwestycji, w tym budowy lądowego centrum logistycznego tzw. "suchego portu" w Zajączkowie, rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Czatkowach oraz integracji systemów komunikacyjnych.

Władze Tczewa deklarują też, że nowi mieszkańcy zyskają dostęp do bezpłatnej komunikacji miejskiej, niższych stawek opłat za wywóz odpadów oraz szerokiego pakietu zniżek w ramach Karty Mieszkańca.

Wójt zapowiada "obronę interesów mieszkańców"

Wójt gminy Tczew Krzysztof Augustyniak w oświadczeniu przesłanym PAP zdecydowanie skrytykował decyzję miejskich radnych. Zaznaczył, że została ona podjęta mimo zdecydowanego sprzeciwu społeczności gminy.



Będziemy podejmować działania zmierzające do obrony interesów mieszkańców, tak aby ich głos był respektowany na każdym etapie procedury - podkreślił.

W żadnej z podjętych przez Radę Miejską w Tczewie uchwał nie wskazano na potencjalne korzyści dla miasta Tczewa ujęte w jakiejkolwiek spójnej wizji rozwoju, która zawierałaby rzetelny rachunek zysków i strat z przeprowadzenia takiej procedury - dodał Augustyniak.

Zdaniem wójta gminy Tczew poszerzenie granic miasta może doprowadzić m.in. do likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.

Zachodzi poważne ryzyko zmarnowania pieniędzy podatników przeznaczonych na rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej oraz budowę przedszkola w Gminie Tczew - ponad 20 milionów zł - wskazał.