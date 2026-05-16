Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował dzisiaj najnowszą, eksperymentalną prognozę długoterminową na cztery kluczowe miesiące: od czerwca do września 2026 roku. Mapy synoptyków wskazują, że ci, którzy planują spędzić urlop czy wakacje w kraju, będą naprawdę zadowoleni.

Pogoda nad polskim morzem i w górach. Kiedy najlepiej zaplanować urlop?

Z analizy najnowszych map IMGW wynika, że początek wakacji uderzy falą wyjątkowo ciepłych dni. Zarówno w czerwcu, jak i w lipcu średnia miesięczna temperatura w całej Polsce będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej - wyznaczonej na podstawie lat 1991-2020. Jeżeli planujemy urlop nad polskim morzem, wyjazd na Mazury lub kemping w Bieszczadach, czerwiec i lipiec będą zatem idealne.

Właśnie wtedy można spodziewać się napływu gorących mas powietrza i licznych upalnych dni. Co ważne dla miłośników słońca i opalania, w obu tych miesiącach miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Deszczu nie powinno być zatem więcej niż zazwyczaj o tej porze roku, choć jak to latem – wysokie temperatury mogą prowokować lokalne, gwałtowne burze.

Sierpień podtrzyma gorący trend

Osoby celujące w drugą połowę wakacji również mają powody do radości. Według modeli meteorologicznych sierpień będzie kontynuacją gorącego lata. Synoptycy z IMGW prognozują, że w całym kraju w sierpniu średnia temperatura ponownie uplasuje się powyżej normy wieloletniej. Wzorzec opadów nadal pozostanie w normie, co oznacza idealne warunki do plażowania, żeglowania czy pieszych wędrówek.

Patrząc na pierwsze trzy miesiące prognozy, odpowiedź na pytanie, kiedy najlepiej zaplanować urlop, brzmi: każdy z tych miesięcy da nam realną szansę na "śródziemnomorskie" klimaty w Polsce.

Nagłe tąpnięcie we wrześniu

Zmiana trendu na mapach IMGW widoczna jest dopiero pod koniec prognozowanego okresu. O ile czerwiec, lipiec i sierpień świecą się na pomarańczowo i czerwono - sygnalizując wartości powyżej normy - o tyle wrzesień przyniesie wyraźne ochłodzenie.

We wrześniu, według przewidywań IMGW, w całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będą się zawierać w tzw. normie wieloletniej. Jesień rozpocznie się więc bez anomalii termicznych. Miłośnicy tej "złotej polskiej jesieni" i przedłużonych wakacji poza sezonem muszą przygotować się na typowe dla naszego klimatu chłodniejsze wrześniowe dni oraz sporą dawkę deszczu.