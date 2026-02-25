"Decyzją Włodzimierza Czarzastego prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zawieszony w prawach członka partii Lewica" - przekazała w sejmowym studiu Radia RMF24 Anna Maria Żukowska.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę rano prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. Jak wyjaśnił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, chodzi o podejrzenie przestępstwa korupcyjnego.
Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy.
Krzysztof M. ma zostać przewieziony do katowickiej prokuratury.
Według najnowszych informacji Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o zawieszeniu prezydenta Częstochowy w prawach członka Lewicy.