"Decyzją Włodzimierza Czarzastego prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zawieszony w prawach członka partii Lewica" - przekazała w sejmowym studiu Radia RMF24 Anna Maria Żukowska.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę rano prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. Jak wyjaśnił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, chodzi o podejrzenie przestępstwa korupcyjnego.

Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy.

Krzysztof M. ma zostać przewieziony do katowickiej prokuratury.

Według najnowszych informacji Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o zawieszeniu prezydenta Częstochowy w prawach członka Lewicy.

Dlaczego Krzysztof M. został zatrzymany?

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymanie Krzysztofa M. to kontynuacja większego śledztwa. Chodzi o wielowątkowe postępowanie dotyczące wiceprezydenta Częstochowy i byłego wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. On został zatrzymany w październiku 2024 roku. Prokuratura zarzuciła mu przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych oraz uzależnianie wykonania czynności służbowych od uzyskania takich korzyści. 

W tym śledztwie zarzuty ma już kilkanaście osób - samorządowców i biznesmenów. Chodzić ma przede wszystkim o korupcję w zamian za przychylność przy wydawaniu różnych decyzji administracyjnych. 

Krzysztof M. jest prezydentem Częstochowy od 2010 r. Wcześniej był m.in. radnym miasta i posłem. 