Dlaczego Krzysztof M. został zatrzymany?

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymanie Krzysztofa M. to kontynuacja większego śledztwa. Chodzi o wielowątkowe postępowanie dotyczące wiceprezydenta Częstochowy i byłego wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S. On został zatrzymany w październiku 2024 roku. Prokuratura zarzuciła mu przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych oraz uzależnianie wykonania czynności służbowych od uzyskania takich korzyści.

W tym śledztwie zarzuty ma już kilkanaście osób - samorządowców i biznesmenów. Chodzić ma przede wszystkim o korupcję w zamian za przychylność przy wydawaniu różnych decyzji administracyjnych.

Krzysztof M. jest prezydentem Częstochowy od 2010 r. Wcześniej był m.in. radnym miasta i posłem.