Dwoje dzieci trafiło do szpitala po wypadku w Pruchnej (powiat cieszyński) w województwie śląskim. Autobus zjechał tam do rowu.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że wypadek miał miejsce ok. 16.40 w Pruchnej na ulicy Katowickiej. Jak ustalili policjanci, autobusem podróżowało ok. 20 pasażerów. Jego kierowca nie zachował bezpiecznej odległości od jadącej przed autobusem osobówki, która zatrzymała się przy zwężeniu drogi.
By uniknąć zderzenia, kierowca autobusu zjechał do rowu. Dwoje dzieci - roczne i 15-letnie - trafiło do szpitala na badania.
Policja informuje, że obaj kierowcy uczestniczący w wypadku byli trzeźwi.
