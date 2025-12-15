Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który napadł na dwie starsze kobiety na warszawskiej Pradze. Policja udostępniła nagranie.

45-latek napadał na seniorki i kradł im torebki, fot. Policja Warszawa

Policja szybko zatrzymała 45-latka, który zaatakował seniorkę przy ul. Brechta w Warszawie.

Dzień wcześniej mężczyzna okradł też inną starszą kobietę w tej samej dzielnicy.

Usłyszał zarzuty rozboju w multirecydywie i kradzieży zuchwałej; grozi mu 3-22,5 roku więzienia.

Do zdarzenia doszło w czwartek 4 grudnia przy ulicy Brechta w Warszawie. Napastnik podszedł do staruszki od tyłu i szarpnął jej torebkę z taką siłą, że kobieta upadła na ziemię. Pomimo oporu nie dawał za wygraną i odszedł dopiero po zdobyciu portfela, dokumentów oraz kluczy do mieszkania.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, dotarli do nagrań z monitoringu, który zarejestrował wizerunek sprawcy. Dzięki działaniom operacyjnym oraz znajomości lokalnego środowiska przestępczego udało się go bardzo szybko namierzyć.

45-latek został zatrzymany i przesłuchany. Policjanci odzyskali wszystkie rzeczy należące do seniorki, z wyjątkiem 400 zł w gotówce. Sprawca przyznał się także do wcześniejszej kradzieży z 3 grudnia przy ul. Darwina, kiedy to okradł 89-letnią mieszkankę dzielnicy. Seniorka straciła wtedy torebkę z telefonem i 300 zł.

45-latek usłyszał zarzuty rozboju w warunkach multirecydywy oraz kradzieży zuchwałej w recydywie. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt, który został uwzględniony przez sąd. Grozi mu kara od 3 do nawet 22,5 roku więzienia.