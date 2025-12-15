Zbliża się najbardziej wyczekiwany czas w roku dla uczniów – świąteczna przerwa od nauki. W tym roku szkolnym czeka ich kilka nowości: Wigilia jako dzień ustawowo wolny od pracy, a także możliwość wydłużenia wolnego aż do Święta Trzech Króli. Sprawdzamy, jak dokładnie wygląda kalendarz przerwy świątecznej i zimowych ferii w roku szkolnym 2025/2026.

Przerwa świąteczna: Kiedy uczniowie wracają do szkoły? Kiedy zaczną się ferie? / Shutterstock

Uczniowie zakończą naukę przed świętami już w piątek, 19 grudnia, a przerwa świąteczna potrwa od 22 grudnia do 1 stycznia, z możliwością wydłużenia nawet do 7 stycznia!

Ferie zimowe będą się odbywać w trzech terminach, a nie w czterech, co ma pomóc w równomiernym rozłożeniu wypoczynku uczniów w całym kraju.

Chcesz poznać wszystkie szczegóły i terminy przerw oraz jak to wpłynie na uczniów? Sprawdź pełny artykuł!

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Już w najbliższy piątek uczniowie po raz ostatni w tym roku kalendarzowym przekroczą próg szkoły. Dla wielu z nich to wyjątkowy moment - ostatnie lekcje, klasowe wigilie, przedświąteczna atmosfera i perspektywa aż kilkunastu dni odpoczynku. Oficjalna przerwa świąteczna rozpoczyna się w poniedziałek, 22 grudnia, a potrwa do Nowego Roku. W praktyce jednak, dla części uczniów wolne może potrwać nawet do 7 stycznia!

Kiedy uczniowie wracają do szkoły?

W tym roku po raz pierwszy szkoły i przedszkola nie będą musiały organizować dyżurów przed południem w Wigilię dla dzieci. 24 grudnia jest bowiem dniem ustawowo wolnym od pracy.

Zgodnie z oficjalnym kalendarzem roku szkolnego 2025/2026, przerwa świąteczna trwa od 22 grudnia do 1 stycznia. 1 stycznia to Nowy Rok - dzień ustawowo wolny od pracy.

Wiele szkół wykorzysta tzw. dni do dyspozycji dyrektora, aby wydłużyć świąteczną labę aż do 6 stycznia, czyli Święta Trzech Króli (kolejny dzień ustawowo wolny). Oznacza to, że część uczniów wróci do szkolnych ławek dopiero w środę, 7 stycznia.

Dni do dyspozycji dyrektora - co to takiego?

To specjalne dni wolne od zajęć dydaktycznych, których termin wyznacza dyrektor szkoły. W podstawówkach można ich wykorzystać maksymalnie osiem, w szkołach ponadpodstawowych - aż dziesięć, a w placówkach specjalnych - cztery. Decyzja o wyborze konkretnych dni zapada po konsultacjach z radą szkoły lub - w razie jej braku - z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Wszystko musi być ogłoszone najpóźniej do 30 września, by nikt nie był zaskoczony.

Warto pamiętać, że w te dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zapewnić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

Ferie zimowe - nowy podział, nowe terminy

Ledwo uczniowie zdążą wrócić do szkoły po świątecznej przerwie, a już będą mogli zacząć odliczanie do ferii zimowych! W tym roku czeka nas nowość - ferie będą odbywać się w trzech, a nie - jak dotychczas - w czterech terminach. Ministerstwo Edukacji zmieniło podział województw na grupy, co oznacza, że niektóre regiony będą odpoczywać w innych terminach niż dotychczas.

Oto jak przedstawia się tegoroczny harmonogram ferii zimowych:

19 stycznia - 1 lutego: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. 2 - 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie.

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie. 16 lutego - 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Zmiana ta ma zapewnić bardziej równomierne rozłożenie wypoczynku uczniów w całym kraju.