„Nie poszedłem tam z zamiarem zabicia” – mówił przed Sądem Okręgowym w Częstochowie Tomasz J., mężczyzna oskarżony o zabicie ks. Grzegorza Dymka - proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej w Kłobucku. Dziś ruszy proces ws. tej zbrodni. Tomaszowi J. grozi nawet dożywotnie więzienie.

Oskarżony o zabójstwo księdza z Kłobucka Tomasz J. w częstochowskim sądzie / Waldemar Deska / PAP

Tomasz J., oskarżony o zabójstwo księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka, stwierdził w częstochowskim sądzie, że nie chciał nikogo skrzywdzić. Jak tłumaczył, motywem jego działań była chęć zdobycia pieniędzy z powodu problemów finansowych.

Napad na księdza miał miejsce na plebanii. Duchowny został skrępowany i uduszony taśmą.

Biegli stwierdzili, że Tomasz J. był poczytalny w chwili popełnienia przestępstwa, a w czasie obserwacji próbował symulować chorobę psychiczną, by uniknąć odpowiedzialności.

"Nie mogę z tym żyć"

W życiu bym nikogo nie skrzywdził, nawet zwierzęcia, a co dopiero drugiego człowieka - przekonywał po odczytaniu przez prokuratora zarzutów Tomasz J.

Bardzo przepraszam, wiem, że te słowa nic nie znaczą. Jest mi bardzo przykro, bardzo. Cały czas myślę o samobójstwie, bo nie mogę z tym żyć. W sercu mam pustkę i żal - dodał oskarżony, zwracając się do bliskich ks. Dymka.

Mężczyzna tłumaczył, że zaplanował kradzież, bo miesiąc wcześniej usłyszał, jak dwie panie w sklepie mówiły, że duchowny ma dużo pieniędzy i sejf. Wyjaśnił, że motywem jego działania były problemy finansowe.

Myślałem, że ksiądz się wystraszy, da mi te pieniądze - relacjonował Tomasz J. Z jego relacji wynika, że gdy wszedł na teren plebanii, doszło do szarpaniny i obaj z księdzem upadli.

Napastnik założył na ręce proboszcza trytytki. Użył też taśmy, która owinął głowę kapłana. Kiedy usłyszał głosy przy budynku plebanii, postanowił uciekać.

Tomasz J. był przed sądem pytany m.in. o wykonywaną w przeszłości pracę. Przekazał, że przez półtora roku w policji odbywał zastępczą służbę wojskową.

Duchowny został uduszony

Do zabójstwa ks. Grzegorza Dymka doszło 13 lutego w garażu plebanii przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku. Policjanci dostali sygnał, że słychać stamtąd wołanie o pomoc i odgłosy walki.

Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zauważyli mężczyznę w kominiarce, który przeskoczył przez płot i wsiadł do samochodu. Udało im się go zatrzymać. Jak relacjonuje częstochowska prokuratura, znaleźli przy nim m.in. kominiarkę, sekator i przedmiot przypominający broń palną.

Ksiądz leżał na podłodze garażu. Miał skrępowane ręce. Napastnik owinął jego usta i nos taśmą streczową.

Pogrzeb ks. Grzegorza Dymka (zdj. z lutego) / Waldemar Deska / PAP

Lekarz stwierdził zgon duchownego. Sekcja zwłok wykazała, że ksiądz został uduszony.

Prokuratura przedstawiła Tomaszowi J. zarzut zabójstwa duchownego i usiłowania rozboju na jego szkodę. Podczas śledztwa Tomasz J. przyznał się do zarzucanej mu zbrodni i odmówił złożenia wyjaśnień.

Biegli: Zabójca próbował symulować zaburzenia

Po przeprowadzonej obserwacji Tomasza J. biegli lekarze wydali opinię sądowo-psychiatryczną, z której wynika, że mężczyzna był w chwili popełnienia zarzucanego mu przestępstwa poczytalny i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Biegli w opinii stwierdzili także, że w czasie obserwacji podejrzany próbował symulować objawy zaburzeń psychicznych.

Tomasz J. nie był wcześniej karany, teraz grozi mu od 15 do 30 lat więzienia albo dożywocie.