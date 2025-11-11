Dwie nastolatki zginęły w tragicznym wypadku samochodowym, do którego doszło w nocy z 10 na 11 listopada w Kurowie (gmina Choczewo, woj. pomorskie). Samochodem kierował 17-latek bez prawa jazdy. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.

Wypadek miał miejsce około godziny 2:30 w nocy z 10 na 11 listopada 2025 roku.

Samochodem marki volkswagen passat kierował 17-latek bez uprawnień.

Auto z nieustalonych przyczyn zjechało z drogi i uderzyło w drzewo.

Na miejscu zginęły dwie pasażerki w wieku 16 i 17 lat.

Do wypadku doszło w Kurowie, niewielkiej miejscowości w gminie Choczewo. Według wstępnych ustaleń policji volkswagen passat prowadzony przez 17-latka bez prawa jazdy, z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe - trzy zastępy straży pożarnej OSP, dwa z PSP oraz policja i prokurator. Kierowca pojazdu doznał urazu ręki, był przytomny i został przetransportowany do szpitala.

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie ogn. Grzegorz Hinz przyznał, że dwie osoby znajdowały się poza pojazdem. Trzecią osobę, pasażera siedzącego z przodu obok kierowcy należało wyciąć przy użyciu specjalistycznych narzędzi hydraulicznych - zaznaczył Hinz.

Życia dwóch nastolatek nie udało się uratować.

Działania służb i śledztwo

Policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli czynności wyjaśniające. Kierowcy pobrano krew do badań, które mają ustalić, czy był pod wpływem alkoholu lub innych substancji. Na ten moment nie są znane dokładne przyczyny wypadku.

Według mediów, które powołują się na policję, pasażerki miały 16 i 17 lat.

Śledczy apelują o ostrożność na drogach i przypominają, że prowadzenie pojazdu bez uprawnień to poważne przestępstwo.