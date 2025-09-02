Obwodnica Trójmiasta jest zablokowana z powodu wypadku - informuje policja. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Zobacz również:

Jak mówi RMF FM st. kpt. Jakub Friedenberger, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, na obwodnicy Trójmiasta, na pasie w kierunku Łodzi doszło do wypadku. 

Potrącony został kierowca, który wysiadł z auta stojącego w korku. 

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.  Jezdnia w kierunku Gdyni jest zablokowana. 

Nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia. 

