Obwodnica Trójmiasta jest zablokowana z powodu wypadku - informuje policja. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
Jak mówi RMF FM st. kpt. Jakub Friedenberger, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, na obwodnicy Trójmiasta, na pasie w kierunku Łodzi doszło do wypadku.
Potrącony został kierowca, który wysiadł z auta stojącego w korku.
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Jezdnia w kierunku Gdyni jest zablokowana.
Nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia.
