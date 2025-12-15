Niemal trzy czwarte Ukraińców jest gotowych poprzeć plan pokoju, który obejmowałby m.in. zamrożenie sytuacji na linii frontu z gwarancjami bezpieczeństwa bez oficjalnego uznania okupowanych terytoriów za część Rosji, a 14 proc. stanowczo go odrzuca - poinformowała w poniedziałek agencja Interfax-Ukraina. Sondaż przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. 63 proc. Ukraińców nadal odpowiada, że są gotowi znosić wojnę tak długo, jak będzie to konieczne.

Badanie przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii w dniach 26 listopada -13 grudnia pokazuje, że prawie trzy czwarte obywateli Ukrainy jest za planem pokojowym, a 14 proc. go odrzuca.

Jeszcze większy odsetek respondentów, bo 75 proc., odrzuca plan, który obejmowałby m.in. wycofanie wojsk z Donbasu, ograniczenie liczebności ukraińskiej armii i nie zawierałby konkretnych gwarancji bezpieczeństwa. Tylko 17 proc. Ukraińców jest gotowych na taką wersję pokoju - podaje w poniedziałek Interfax-Ukraina.

Jedynie 9 proc. Ukraińców oczekuje, że wojna zakończy się do początku 2026 roku. We wrześniu było ich 18 proc. Tylko 14 proc. oczekuje jej zakończenia przynajmniej w pierwszej połowie 2026 roku. We wrześniu było to 15 proc.

Oznacza to, że jedynie jedna czwarta Ukraińców liczy na zakończenie wojny w relatywnie niedalekiej perspektywie. Natomiast 11 proc. mówi o drugiej połowie 2026 roku (wcześniej 12 proc.), a 32 proc. - o 2027 roku i później (było tyle samo). Co trzeci respondent odpowiedział: "nie wiem".

Jednocześnie większość Ukraińców, bo aż 63 proc., nadal odpowiada, że są gotowi znosić wojnę tak długo, jak będzie to konieczne. We wrześniu było 62 proc.