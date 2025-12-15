Resort zdrowia nie planuje ograniczać dostępności darmowych leków dla seniorów i dzieci - zapewniła wiceminister Katarzyna Kacperczyk. Zaznaczyła jednocześnie, że ministerstwo przeanalizuje listy darmowych lekarstw.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nie planuje ograniczać dostępności darmowych leków dla seniorów i dzieci / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk zapewniła, że resort zdrowia nie planuje ograniczać dostępności darmowych leków dla seniorów i dzieci.

Ministerstwo Zdrowia przeanalizuje jednak obecne listy darmowych leków, aby wyeliminować powielające się pozycje i usprawnić system.

W październiku do Ministerstwa Finansów trafiła propozycja oszczędności, która zakładała m.in. korekty w wykazie bezpłatnych leków, jednak nie przewiduje się ograniczeń w dostępności.

W piśmie do Ministerstwa Finansów wysłanym w październiku resort zdrowia zaproponował oszczędności, które zakładały m.in. korekty w wykazie darmowych leków.

Katarzyna Kacperczyk powiedziała, że resort zdrowia nie zamierza ograniczać dostępności bezpłatnych leków z list senioralnych i list dla osób poniżej 18 roku życia.

Zaznaczyła, że program jest obecnie bardzo rozbudowany i w wielu punktach się duplikuje. Poinformowała, że resort zdrowia zamierza przeanalizować te wykazy. Listy muszą być kształtowane w sposób mądry i sensowny - zaznaczyła.

MZ planuje przeprowadzić kampanię, która będzie uwrażliwiać osoby korzystające z darmowych leków, aby przyjmowały przepisane preparaty i nie gromadziły ich.

Kacperczyk zapowiedziała, że w przyszłym roku MZ przygotuje projekt nowelizacji ustawy o receptach, która uporządkuje także kwestię recept na darmowe leki dla dzieci i seniorów.