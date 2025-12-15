Samolot linii JetBlue w piątek musiał przerwał wznoszenie, aby uniknąć kolizji z amerykańskim wojskowym tankowcem powietrznym. Incydent dotyczył lotu z Curacao, które leży nieopodal Wenezueli - informuje "The Guardian".

Pilot JetBlue mówi o oburzającym incydencie nad Karaibami / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Samolot JetBlue musiał przerwać wznoszenie, by uniknąć kolizji z amerykańskim wojskowym tankowcem bez włączonego transpondera.

Pilot określił incydent jako "oburzający" i zgłosił sprawę kontrolerom ruchu lotniczego.

Do zdarzenia doszło podczas lotu z Curacao do Nowego Jorku.

Incydent został zgłoszony władzom federalnym.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Prawie doszło do zderzenia w powietrzu. Przelecieli dokładnie na naszej trasie lotu... Nie mają włączonego transpondera, to oburzające - miał powiedzieć pilot pasażerskiego samolotu w rozmowie z kontrolerami ruchu powietrznego.

"Przelecieli dokładnie na naszej trasie"

Samolot JetBlue leciał z Curacao, znajdującego się u wybrzeży Wenezueli, do Nowego Jorku. Amerykańskie wojsko jest aktywne w tym rejonie, bo przeprowadza naloty na łodzie przemytników narkotyków.

Właśnie mieliśmy bezpośredni przelot przed nami w odległości pięciu mil - może dwóch lub trzech mil - ale to był tankowiec powietrzy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i znajdował się na naszej wysokości - mówił kontrolerom pilot. Musieliśmy przerwać wznoszenie - zaznaczy i dodał, że później amerykański samolot skierował się w stronę przestrzeni powietrznej Wenezueli.

To było skandaliczne - miał odpowiedzieć kontroler.

Sprawa została zgłoszona

Zgłosiliśmy ten incydent władzom federalnym i weźmiemy udział we wszelkich dochodzeniach. Członkowie naszej załogi są szkoleni na wypadek różnych sytuacji. Doceniamy szybkie zgłoszenie tej sytuacji naszemu zespołowi kierowniczemu - zaznaczył rzecznik JetBlue Derek Dombrowski.

Associated Press wysłała w tej sprawie pytania do Pentagonu, ale ten odesłał dziennikarzy do Sił Powietrznych USA. Komentarza na razie nie uzyskano.

Ostrzeżenie dla pilotów

W listopadzie Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wydała ostrzeżenie dla amerykańskich statków powietrznych, wzywając je do "zachowania ostrożności" podczas przebywania w przestrzeni powietrznej Wenezueli, "ze względu na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa i nasilone działania wojskowe w Wenezueli lub wokół niej".