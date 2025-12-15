"Jesteśmy faworytem do zorganizowania mistrzostw Europy w 2028 roku" - zapewnia w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Cezarym Dziwiszkiem wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Tomasz Majewski. Czy Polska może stracić lekkoatletyczne mistrzostwa, które ma zorganizować?

Polska lekkoatletka Natalia Bukowiecka / Adam Warżawa / PAP

Polska jest faworytem do organizacji lekkoatletycznych mistrzostw Europy w 2028 roku - zapewnia wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Tomasz Majewski.

Według informacji katowickiego "Sportu", Polska straciła prawo do organizacji tej imprezy i musi ponownie ubiegać się o przyznanie mistrzostw.

Do rywalizacji o organizację mistrzostw dołączył Belgrad.

Ostateczna procedura aplikacyjna odbędzie się pod koniec kwietnia 2026 roku, a decyzję podejmie Europejska Federacja podczas posiedzenia w Birmingham.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Jak poinformował katowicki "Sport", Polska straciła organizację mistrzostw Europy w 2028 roku i musi od nowa walczyć o przyznanie tej imprezy.

Chorzów czy Belgrad?

Do gry o prawo organizacji europejskiego czempionatu włączył się Belgrad.

Mamy dużą przewagę nad naszym kontrkandydatem, czyli Belgradem. Na spokojnie przygotowujemy się do całej procedury aplikacyjnej, tej już finalnej, która będzie pod koniec kwietnia, a potem już do mistrzostw - zapewnia w rozmowie z RMF FM wiceprezes PZLA, Tomasz Majewski.

Skąd więc to całe zamieszanie? Czy jak zwykle chodzi o pieniądze? Zmienił się budżet. Inne przede wszystkim będą już nagrody pieniężne, zmienił się trochę program - mówi Majewski.

Czy to oznacza, że Polska o tym nie wiedziała? To się zmieniło w czasie, my te mistrzostwa dostaliśmy trochę jakby za wcześnie, awansem, teraz dostaniemy je o czasie, mam nadzieję, że je dostaniemy wedle procedur. No i właściwie tyle. Cała sprawa - twierdzi wiceszef PZLA.

Majewski: Została finalna część

Majewski zapewnia, że fundusze na organizację mistrzostw są, nie powinno się wydarzyć nic nieprzewidzianego i mistrzostwa powinny zostać w Polsce.

Przez tę procedurę już właściwie przechodzimy. Została finalna część, czyli sama prezentacja i decyzja, jeśli chodzi o Europejską Federację i to wszystko się zdarzy pod koniec kwietnia w Birmingham, gdzie będzie posiedzenie i już ta ostateczna decyzja - mówi nasz były znakomity lekkoatleta.

Czy Polska na sto procent zorganizuje mistrzostwa Europy w 2028 roku? Pewni nie jesteśmy, ale najpewniej je zorganizujemy. Jesteśmy faworytem w tym konkursie, bo tak to trzeba nazwać - stwierdza Majewski.

W 2021 roku ogłoszono, że ME odbędą się w Polsce

W maju 2021 roku ogłoszono, że lekkoatletyczne mistrzostwa Europy 2028 odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. List intencyjny w tej sprawie został podpisany podczas trwających tam drużynowych ME.

Jestem wzruszony, bo okazało się że marzenia, jeśli się do nich dąży, spełniają się. Najpierw osiągaliśmy świetne wyniki sportowe, teraz poziom organizacyjny im dorównał. Na Śląsku pracujemy z profesjonalistami, którzy są duchowo zaangażowani w lekkoatletykę - mówił wówczas prezes PZLA Henryk Olszewski.